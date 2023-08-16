Эффект Лео! "Интер Майами" выиграл все 6 матчей с Месси

Американский футбольный клуб "Интер Майами", за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, продлил победную серию, сообщают Vesti.kz.

В рамках 1/2 финала Кубка лиг команда Месси нанесла поражение "Филадельфии Юнион" со счетом 4:1. В этой игре аргентинец отметился забитым мячом.

Таким образом, "Интер Майами" выиграл все шесть матчей с момента дебюта Месси. Флоридская команда забила 21 гол в играх с участием аргентинца.

Месси дебютировал за "Интер Майами" в июле. С аргентинцем в составе команда последовательно прошла "Крус Асуль" (2:1), "Атланту" (4:0), "Орландо Сити" (3:1), "Даллас" (4:4, по пенальти - 5:3), "Шарлотт" (4:0) и "Филадельфию" (4:1).

Добавим, что Месси забивал в каждом из шести матчей за "Интер Майами". В трех играх аргентинец оформил по дублю.

На счету нападающего 10 (9+1) очков по системе "гол + пас" в шести играх, проведенных в рамках Кубка лиг. В МЛС 36-летний аргентинец пока еще не дебютировал.

Также Месси вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю "Интер Майами", обогнав Роберта Тейлора, на счету которого восемь голов в 63 матчах. Лучшим бомбардиром в истории клуба остается форвард Гонсало Игуаин, у него 29 голов в 70 матчах. Нападающий Леонардо Кампана забил 16 мячей в 52 играх.

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Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Предыдущие два сезона он провел во французском "Пари Сен-Жермене". До этого на протяжении всей карьеры аргентинец играл за каталонскую "Барселону".

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