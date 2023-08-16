Месси поднялся на чистое 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Интер Майами"

"Интер Майами" прошел "Филадельфию" (4:1) в полуфинале Кубка лиг. В составе победителей один из мячей забил Лионель Месси, сообщают Vesti.kz.

Аргентинский форвард отличился на 20-й минуте, для него это 9-й гол в 6 играх за новый клуб. Таким образом он вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю "Интер Майами", обогнав Роберта Тейлора, на счету которого 8 голов в 63 матчах. В топ-3 также находятся Гонсало Игуаин (29 голов в 70 матчах) и Леoнардo Кампана (16 голов в 49 матчах).

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом. В его карьере также были французский "Пари Сен-Жермен" и испанская "Барселона".

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