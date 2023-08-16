Войти через социальную сеть Войти через социальную сеть

Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа

Место

Реклама Новости спорта Футбол Мировой футбол Сегодня 07:40 Комментарии Гол Месси помог "Интер Майами" оформить разгром и выйти в финал Кубка лиг ©instagram.com/leomessi "Интер Майами", за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси, разгромил "Филадельфию" со счетом 4:1 в полуфинале Кубка лиг, сообщают Vesti.kz. В составе победителей отличились Хосеф Мартинес (3-я минута), Лионель Месси (20-я), Жорди Альба (45+3-я) и Давид Руис (84-я). У проигравших гол забил Алехандро Бедойя (73-я). Таким образом "Интер Майами" вышел в финал турнира, где сыграет с сильнейшим другой полуфинальной пары "Монтеррей" - "Нэшвилл". Что касается Месси, то для него это девятый гол в шести играх за "Интер Майами", в который он перешел из "Пари Сен-Жермена" этим летом. Поделиться в соц. сетях:













Реклама Загрузка матч-центра... Статистика Футбол Футбол

Хоккей

Футзал

Волейбол

Баскетбол

Теннис

Бенди

Водное поло

Гандбол

Хоккей на траве

Пляжный футбол Реклама Новости Реклама