Клуб Месси впервые вышел в Лигу чемпионов

"Интер Майами", за который играет аргентинский нападающий Лионель Месси, впервые выступит в североамериканской Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Ранее "Интер Майами" и "Нэшвилл" вышли в финал Кубка лиг. Leagues Cup – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ.

Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024 года, который ранее назвался Лигой чемпионов.

Таким образом, "Интер Майами" и "Нэшвилл" впервые сыграют в этом турнире. Стадия, с которой они стартуют, будет зависеть от результата финала Кубка лиг, который пройдет 20 августа. Победитель выходит напрямую в 1/8 финала.

Третью путевку в Кубок чемпионов КОНКАКАФ получит победитель матча за третье место – "Филадельфия Юнион" или "Монтеррей".

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Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" этим летом на правах свободного агента. С момента прихода аргентинца клуб выиграл все шесть матчей, а форвард в этих играх девять голов и сделал один ассист.

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