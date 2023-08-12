Месси поставил новый рекорд в США

Гол аргентинского форварда Лионеля Месси в 1/4 финала Кубка лиг в ворота "Шарлотт" стал восьмым в футболке "Интер Майами", передает корреспондент Vesti.kz.

Счет в основное время матча - 4:0 в пользу клуба из Майями. Точный удар звезды футбола позволил ему ему подняться на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, сравнявшись с Робертом Тэйлором. Лучшим бомбардиром "Интер Майами" является Гонсало Игуаин, на счету которого 29 голов. Второе место по этому показателю занимает Леонардо Кампана (16 голов).

Стоит отметить, что Месси для попадания в топ-3 хватило всего пяти матчей. Это абсолютный рекорд.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" в летнее трансферное окно. Ранее он выступал за ПСЖ. Ранее сообщалось, что аргентинец был объявлен лучшим футболистом года, но не стал спортсменом года.

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