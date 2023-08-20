Месси стал самым титулованным футболистом в мире

"Интер Майами", за который выступает Лионель Месси, обыграл "Нэшвилл" в финале Кубка лиг. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а серию пенальти лучше исполнила команда аргентинского нападающего - 10:9, сообщают Vesti.kz.

При этом Месси забил в основное время. Этот гол стал для него 10-м за "Интер Майами", в который он перешел этим летом. Таким образом, Лео выиграл первый трофей в новом клубе. Впрочем, и для "Интер Майами" он стал первым в истории.

Месси забил 10-й гол за "Интер Майами" и выиграл первый трофей в США

В общей сложности для аргентинца этот трофей стал 44-м в карьере на уровне клубных турниров и сборных. По этому показателю он вышел на первое место, обойдя бразильского защитника Дани Алвеса, уже завершившего свою карьеру.

35 титулов Месси выиграл с "Барселоной", 5 - со сборной Аргентины, 3 - с "Пари Сен-Жерменом", и вот теперь 1 - с "Интер Майами".

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