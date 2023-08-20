Месси забил 10-й гол за "Интер Майами" и выиграл первый трофей в США

Аргентинский нападающий Лионель Месси выиграл первый трофей в составе "Интер Майами". Его клуб обыграл "Нэшвилл" в финале Кубка североамериканских лиг, сообщают Vesti.kz.

Основное время встречи, проходившей в Нэшвилле, завершилось со счетом 1:1. На 23-й минуте успеха добился Месси, записавший в свой актив 10-й гол за новый клуб в семи матчах. Хозяева поля отыгрались усилиями Фабриса Пико на 57-й минуте.

В серии же пенальти удача улыбнулась команде Месси - 10:9. Для "Интер Майами" этот трофей стал первым в истории клуба.

Напомним, что 36-летний Месси перешел в американский клуб этим летом, подписав контракт до 2025 года. До этого он играл за "Пари Сен-Жермен" и "Барселону".

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