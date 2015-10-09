Весомая потеря, лишние легионеры и свои воспитанники: каким будет состав "Астаны" в 2026 году?

"Астана" приступила к первому учебно-тренировочному сбору (УТС), который проводится на домашнем стадионе "Астана Арена". Подопечные Григория Бабаяна готовятся к предстоящему сезону. Корреспондент Vesti.kz оценивает первоначальный состав столичных.

В распоряжении у тренерского штаба 23 футболиста, в том числе восемь легионеров. По словам руководства клуба, команда должна усилиться тремя казахстанцами, но новых иностранцев в коллективе не будет.

Девять игроков ушли, но реальная потеря - только один из них

Зимой клуб расстался с рядом исполнителей. Опытные казахстанцы Александр Марочкин (вернулся в "Тобол"), Дмитрий Шомко и Бауыржан Исламхан остались без контракта и не были приглашены на УТС, а Марат Быстров остался в столице, но стал игроком другого местного клуба - "Жениса". Также уходит из стана сине-жёлтых их 21-летний воспитанник Нурали Жаксылык, который намерен испытать себя за границей (ожидается отъезд в Литву).

Кроме того, из команды ушли четыре легионера: белорусский хавбек Макс Эбонг за полмиллиона долларов был продан в болгарский ЦСКА, а нигерийского нападающего Джеффри Чинеду за 30 миллионов рублей продают в российские "Крылья Советов". Вингер сборной Черногории Дритон Цамай уехал в сербский "Нови-Пазар", а гвинейский инсайд Усман Камара тоже ушёл из "Астаны", но пока не определился с новым клубом.

Реальной потерей можно считать уход Камара, который был относительно молод (27 лет) и приносил большую пользу, а теперь бесплатно покинул клуб. Эбонг и Чинеду - тоже важные боевые единицы, но они ушли за компенсацию, причём неплохую, с учётом того, что до завершения срока действия контракта оставалось не так много времени. Опытные казахстанцы были не столь востребованы у Бабаяна, а Цамай так и не заиграл в "Астане", хотя продолжал вызываться в сборную Черногории.

На сборах восемь легионеров, но двое из них - точно лишние

Легионеров на сборах восемь, но кажется, что это количество можно сократить для того, чтобы сэкономить финансы. Зимой были слухи, что клуб собирается расстаться и с хорватским голкипером Йосипом Чондричем, и с нигерийским нападающим Ннамди Аханону.

Но реальность такова, что оба готовятся к новому сезону в составе "Астаны". К Чондричу были вопросы с первого сезона в клубе (2023 год). Он нередко ошибается и не выглядит стабильным голкипером, готовым решать высокие клубные задачи. Да и в команде есть Мухаммеджан Сейсен, который кажется намного солиднее. С учётом того, что зарплата Чондрича, по данным источника, составляет 12 миллионов тенге в месяц, самым мудрым решением было бы прекратить с ним сотрудничество.

Аналогично и с Аханону, который за весь 2025 год провёл всего пять игровых минут, пять! Летом он был отдан в аренду в "Кызыл-Жар", но там его не смогли зарегистрировать из-за бана. В итоге он больше не играл совсем. Три гола в 27 матчах за два сезона - зачем "Астане" такой нападающий, тем более с зарплатой 7,7 миллиона тенге?!

Сырая защита и травма лидера: топ-новичок всё исправит?

В списке на первый УТС всего шесть защитников, в числе которых и обосновавшийся в опорной зоне полузащиты серб Алекса Аманович. Чистых защитников ещё меньше, среди них опытные Карло Бартолец, Ян Вороговский и Бранимир Калаица, а также местная молодёжь в лицах Санжара Ануарова и Тимура Токенова.

Ожидается, что клуб подпишет центрального и крайнего защитника (оба - казахстанцы). А главный тренер признался, что они ведут переговоры с капитаном "Актобе" Алибеком Касымом. Если его удастся заполучить, то будет сформирован дуэт центрбеков Касым - Калаица, и это частично урегулирует кадровый дефицит.

Но лишь частично. Радовать "Астану" должно и то, что на контракте литовец Кипрас Кажуколовас, который осенью получил разрыв крестообразной связки колена. Футболист должен вернуться в строй ближе к лету. И если ему получится набрать свою лучшую форму, то вариантов у Бабаяна будет куда больше.

Главный плюс - сохранение балканских легионеров

Самым большим плюсом для "Астаны" является сохранение ключевых легионеров. Это и перечисленные выше Бартолец, Калаица и Аманович, а также Иван Башич, Марин Томасов и Назми Грипши. Последние двое забили большую часть голов команды в прошлом сезоне.

Зимой были слухи, что Грипши может покинуть "Астану", да и по другим легионерам была неопределённость из-за финансовых проблем. Но ввиду того, что они отправились на первый УТС, это должно успокаивать болельщиков. Пока никаких гарантий того, что все останутся в клубе - нет, но шансов на это всё же больше, чем на их уход.

С таким подбором легионеров "Астана" уже не может упасть в статусе ниже претендента на медали и еврокубковые места.

Нет забивного форварда - это станет проблемой?

Другая проблема, что "Астана" не собирается усиляться в линии атаки. По крайней мере, этой позиции в интервью с Саяном Хамитжановым не было. Да, должен приехать полузащитник, и не исключено, что это игрок атакующего плана Динмухамед Караман, но чистый забивной форвард команде всё же нужен.

Из нападающих есть Аханону, о котором мы уже писали выше. Но высокооплачиваемый и незабивной форвард вряд ли принесёт команде какую-то пользу. Также есть Рамазан Каримов, у которого 4+1 в 29 матчах прошлого сезона и 18-летний воспитанник Арсен Ахметов, который в прошлом году стал лучшим бомбардиром второй лиги, забив 21 мяч в 18 встречах за дублирующий состав "Астаны".

Каримов - не самый плохой вариант, но у клуба, который нацелен на высокие задачи, должен быть хотя бы один забивной нападающий, желательно иностранец. Рамазан же более-менее проявлял себя в арендах в менее статусных командах, а в родном клубе выйти на роль лидера пока не получалось. Ахметов же ещё достаточно "зелёный", но это не значит, что ему не стоит давать шансов. Наоборот, если Григорий Константинович будет доверять юным воспитанникам, то это рано или поздно приведёт к результату.

При желании в атаке можно задействовать имеющего опыт игры в нападении Станислава Басманова, это добавит вариативности. Однако чистый нападающий, как мы видим, команде всё же нужен. Без крепкого девятого номера "Астане" будет сложно на дистанции всего сезона.

Каким будет состав "Астаны" в сезоне-2026?

Давайте пофантазируем, добавим пару несостоявшихся трансферов (знак *) и юных воспитанников (**), а также уберём тех, с кем мы предлагаем расстаться. Что в итоге получится:

ВРТ: Сейсен (в резерве Данила Карпиков и Имран Тулакбаев**);

ЗЩ: Бартолец (Токенов**) - Касым* (Кажуколовас - с лета) - Калаица (Ануаров**) - Вороговский (новичок)

ПЗЩ: Аманович (Бейсебеков/Валихан**) - Башич (Кенесов)

АТПЗЩ: Томасов (Басманов) - Грипши (Караман*) - Астанов (Абраев**/Калтанов**)

ФРВ: Каримов (Ахметов**)

В целом, не самый плохой состав по меркам КПЛ, даже крепкий, но не дотягивает до традиционного уровня "Астаны". Скамейка слабовата, у многих игроков ещё нет опыта выступлений на уровне КПЛ. Поэтому потеря в качестве будет прослеживаться сразу.

Если смотреть только на стартовые 11, то всё очень даже прилично, но в футбольной команде должен быть не только основной состав, но и длинная качественная скамейка запасных, которая будет давать качество даже тогда, когда кого-то из лидеров на поле нет.

Напомним, что в прошлом сезоне "Астана" заняла второе место в КПЛ, отстав на два очка от. Летом столичные сыграют в квалификации

