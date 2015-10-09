Казахстанский футболист перешёл в титулованный европейский клуб

Атакующий полузащитник "Астаны" Нурали Жаксылык ближайший сезон проведёт в составе литовского "Жальгириса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Условием продления контракта 21-летнего футболиста со столичным клубом была обязательная аренда в европейский чемпионат. Действующие чемпионы Литвы – "Кауно Жальгирис", а также их конкурент – "Жальгирис" обратили внимание на казахстанца. Борьбу за Жаксылыка выиграл "Жальгирис", в чемпионате-2025 занявший третье место.

Стоит добавить, что воспитанник "Астаны" и "Тобола" может вернуться в столичный клуб как летом, так и в конце 2026 года. Ранее Жаксылык неоднократно заявлял о желании покинуть "Астану", чтобы перейти в зарубежный клуб.

"Жальгирис" является 11-кратным чемпионом Литвы. Также клуб 14 раз завоевывал Кубок страны и 9 раз – Суперкубок. В 2022 году команда под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина пробилась в групповой этап Лиги конференций.

Добавим, что в КПЛ-2025 Жаксылык провёл 15 матчей, в которых забил три гола и сделал один ассист. Суммарно молодой футболист сыграл в сезоне за "Астану" лишь 589 минут во всех турнирах.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!