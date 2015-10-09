Столичный клуб объявил о переходе игрока сборной Казахстана

Защитник сборной Казахстана Марат Быстров стал игроком столичного "Жениса", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Предыдущим клубом 33-летнего футболиста был другой столичный коллектив "Астана". Также он выступал в КПЛ за "Ордабасы" и "Тобол".

Кроме того, универсальный защитник имеет опыт выступлений в России за грозненский "Ахмат" и "Тамбов" и "Челябинск".

За сборную Казахстана Быстров выступает с 2019 года. На его счету 36 матчей за национальную команду.

