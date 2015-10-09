Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 16:48
 

Столичный клуб объявил о переходе игрока сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Столичный клуб объявил о переходе игрока сборной Казахстана ©ФК "Астана"

Защитник сборной Казахстана Марат Быстров стал игроком столичного "Жениса", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Поделиться

Защитник сборной Казахстана Марат Быстров стал игроком столичного "Жениса", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Предыдущим клубом 33-летнего футболиста был другой столичный коллектив "Астана". Также он выступал в КПЛ за "Ордабасы" и "Тобол".

Кроме того, универсальный защитник имеет опыт выступлений в России за грозненский "Ахмат" и "Тамбов" и "Челябинск".

За сборную Казахстана Быстров выступает с 2019 года. На его счету 36 матчей за национальную команду.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ньюкасл-апон-Тайн   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 января 01:15   •   не начат
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
(Ньюкасл-апон-Тайн)
- : -
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
(Лидс)
Кто победит в основное время?
Ньюкасл Юнайтед
Ничья
Лидс Юнайтед
Проголосовало 10 человек

Реклама

Живи спортом!