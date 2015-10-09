Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 13:25
 

"Астана" лишилась ещё одного легионера: подробности

"Астана" лишилась ещё одного легионера: подробности

Вингер сборной Черногории Дритон Цамай покинул "Астану" и подписал контракт с новым клубом. Теперь он будет играть в Сербии, передаёт корреспондент Vesti.kz.

"Черногорский футболист Дритон Цамай - новый игрок "Нови-Пазара". Опытный 28-летний вингер едет к нам из казахстанского клуба "Астана", - говорится в официальном заявлении клуба.


28-летний футболист присоединился к "Астане" в июле 2025 года на правах свободного агента. Он провёл десять матчей за столичных во всех турнирах, в которых забил один гол. Он так и не стал основным в клубе.

Отметим, что на счету Цамая 28 матчей за сборную Черногории, в которых он забил два гола.

Ранее сообщалось, что клуб покинули другие иностранные футболисты: Макс Эбонг был продан в софийский ЦСКА, а Джеффри Чинеду отправился в самарские "Крылья Советов". Также была информация об уходе из команды хорватского голкипера Йосипа Чондрича, а ещё об отъезде гвинейского вингера Усмана Камара.

Стали известны даты проведения Суперкубка Казахстана и первого тура КПЛ-2026

