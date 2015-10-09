Капитан и рекордсмен клуба КПЛ объявил об уходе из команды

Казахстанский футболист Демият Сламбеков сделал заявление об уходе из жезказганского "Улытау". Он был капитаном команды и рекордсменом по количеству проведённых матчей, сообщают Vesti.kz.

"Уважаемые болельщики футбольного клуба "Улытау", тяжело прощаться с уже родным клубом, городом, что стал моим вторым домом, и, конечно же, болельщиками, кто поддерживал лично меня и клуб!

Три года назад я приехал сюда. И это был непростой период, но всё же счастливый! Я был горд защищать цвета команды и быть капитаном. Это время в команде показало, что всё возможно, главное иметь цель и единомышленников. Церез боль, кровь и пот каждый может добиться своих желаний!

Хочу выразить благодарность всему руководству, тренерскому штабу, конечно - пацанам, и всем, кто причастен к клубу. Желаю дальнейшего процветания и успехов! А мы увидимся на футбольных полях", - написал игрок в своём Instagram.