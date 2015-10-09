Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 14:20
 

Капитан и рекордсмен клуба КПЛ объявил об уходе из команды

  Комментарии

Поделиться
Капитан и рекордсмен клуба КПЛ объявил об уходе из команды Капитан в футболе. Фото сгенерировано нейросетью Grok©

Казахстанский футболист Демият Сламбеков сделал заявление об уходе из жезказганского "Улытау". Он был капитаном команды и рекордсменом по количеству проведённых матчей, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский футболист Демият Сламбеков сделал заявление об уходе из жезказганского "Улытау". Он был капитаном команды и рекордсменом по количеству проведённых матчей, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Экс-футболист "Челси" и сборной Бельгии прощается с жизнью из-за болезни: ему 33 года
Сегодня 15:20  

"Уважаемые болельщики футбольного клуба "Улытау", тяжело прощаться с уже родным клубом, городом, что стал моим вторым домом, и, конечно же, болельщиками, кто поддерживал лично меня и клуб!

Три года назад я приехал сюда. И это был непростой период, но всё же счастливый! Я был горд защищать цвета команды и быть капитаном. Это время в команде показало, что всё возможно, главное иметь цель и единомышленников. Церез боль, кровь и пот каждый может добиться своих желаний!

Хочу выразить благодарность всему руководству, тренерскому штабу, конечно - пацанам, и всем, кто причастен к клубу. Желаю дальнейшего процветания и успехов! А мы увидимся на футбольных полях", - написал игрок в своём Instagram.


13 января Сламбекову исполнится 29 лет. Экс-футболист молодёжной сборной Казахстана играл за "Улытау" на протяжении трёх сезонов. Проведя 59 игр, он стал абсолютным рекордсменом жезказганцев по числу сыгранных матчей.

Ранее стало известно, что Сламбеков подписал контракт с петропавловским "Кызыл-Жаром".

Добавим, что воспитанник "Кайрата" проходил через обучение в бразильской академии "Оле Бразил".

Подпишут только казахстанцев? в "Астане" сделали заявление об инвесторе и трансферах

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   Финал, мужчины
12 января 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал М
Проголосовало 23 человек

Реклама

Живи спортом!