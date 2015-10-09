Тренер "Реала" Алонсо сделал признание о Ламине Ямале

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо поделился мнением о вингере "Барселоны" Ламине Ямале, сообщают Vesti.kz.

Наставник "сливочных" отметил талант и высокий класс юного футболиста, однако дал понять, что наличие Ямаля в составе соперника никак не корректирует подготовку его команды к предстоящей встрече.

- Его не нужно представлять - в своём возрасте и при том уровне, который он показывает, это фантастический футболист. Он особенный игрок, но не влияет на наш игровой план, - сказал Алонсо.

Финал Суперкубка Испании между "Барселоной" и "Реалом", который проходит в Саудовской Аравии, состоится в ночь с 11 на 12 января и стартует в 00:00 по казахстанскому времени.

В 1/2 финала "Барселона" разгромила "Атлетик" из Бильбао (5:0), а "Реал" в мадридском дерби обыграл "Атлетико" (2:1).

"Барселона" является действующим обладателем трофея: в финале Суперкубка Испании 2025 года "сине-гранатовые" уверенно обыграли "сливочных" со счётом 5:2.

