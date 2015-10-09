Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 18:30
 

Грань была рядом: Алонсо избежал увольнения из "Реала"

  Комментарии

Поделиться
Грань была рядом: Алонсо избежал увольнения из "Реала" ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Полуфинал Суперкубка Испании против "Атлетико" стал для мадридского "Реала" настоящим моментом истины, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Полуфинал Суперкубка Испании против "Атлетико" стал для мадридского "Реала" настоящим моментом истины, сообщают Vesti.kz.

По информации Madrid Zone со ссылкой на Marca, поражение в дерби могло стоить Хаби Алонсо должности главного тренера "сливочных".

Однако победа над "матрасниками" со счётом 2:1 не только вывела "Реал" дальше по турниру, но и кардинально изменила атмосферу вокруг команды — ситуация заметно стабилизировалась.

Теперь "Королевский клуб" поборется за трофей в финале Суперкубка Испании, где его соперником станет принципиальный конкурент — "Барселона". Решающий матч состоится в ночь с 11 на 12 января и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   Финал, мужчины
12 января 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал М
Проголосовало 64 человек

Реклама

Живи спортом!