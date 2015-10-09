Полуфинал Суперкубка Испании против "Атлетико" стал для мадридского "Реала" настоящим моментом истины, сообщают Vesti.kz.

По информации Madrid Zone со ссылкой на Marca, поражение в дерби могло стоить Хаби Алонсо должности главного тренера "сливочных".

🚨 NEW: The semi-final vs Atletico was marked red on the calendar.



If the team lost, Xabi Alonso would 100% have been FIRED.



Now, things are much more positive. @marca pic.twitter.com/11KyUrpcbq — Madrid Zone (@theMadridZone) January 10, 2026

Однако победа над "матрасниками" со счётом 2:1 не только вывела "Реал" дальше по турниру, но и кардинально изменила атмосферу вокруг команды — ситуация заметно стабилизировалась.

Теперь "Королевский клуб" поборется за трофей в финале Суперкубка Испании, где его соперником станет принципиальный конкурент — "Барселона". Решающий матч состоится в ночь с 11 на 12 января и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени.

