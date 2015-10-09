Новый клуб официально представил Галымжана Кенжебека

Полузащитник сборной Казахстана Галымжан Кенжебек официально представлен в качестве игрока грозненского "Ахмата", сообщают Vesti.kz.
Футболист успешно прошёл медицинское обследование и в субботу официально оформил соглашение с грозненским клубом. Контракт рассчитан на 4,5 года.
Кенжебек выступает на позиции атакующего полузащитника.
Последним клубом Кенжебека был "Елимай" из Семея. В карьере 22-летнего игрока также были "Женис", "Мактаарал", "Кайрат", а также словацкий "Кошице" и кипрский "Акритас Хлоракас".
