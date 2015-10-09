Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Дебютант еврокубков из Казахстана назвал первого соперника

Дебютант еврокубков из Казахстана назвал первого соперника ©ФК "Елимай"

ФК "Елимай" назвал первого соперника на предсезонных сборах в ОАЭ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба из Семея.

ФК "Елимай" назвал первого соперника на предсезонных сборах в ОАЭ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба из Семея.

Матч против "Эмирэйтс" из Рас-эль-Хаймы (ОАЭ) состоится 13 января.

Первый сбор проходит с 6 по 28 января. Второй этап подготовки пройдет там же в ОАЭ. Он состоится и с 3 по 27 февраля.

В числе команды из Семея значится словацкая "Жилина", армянские клубы, а также представители РПЛ "Краснодар" и московский "Спартак".

Напомним, что "Елимай" финишировал четвёртым в КПЛ-2025, впервые в своей истории завоевав путёвку в квалификацию Лиги конференций УЕФА.


