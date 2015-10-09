Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Чемпион КПЛ перешел в клуб из Узбекистана

Атакующий полузащитник из Узбекистана Шохбоз Умаров перейдет в ташкентский "Бунедкор", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Атакующий полузащитник из Узбекистана Шохбоз Умаров перейдет в ташкентский "Бунедкор", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

В минувшем сезоне Умаров выступал в составе туркестанского "Турана" и костанайского "Тобола".

В составе "Турана" в котором он начинал сезон-2025 Шохбоз забил один гол и сделал три ассиста в десяти играх. В "Тоболе" легионер не смог отличиться в пяти матчах.

Также с 2022 по 2024 годы он играл в "Ордабасы" и помог шымкентцам завоевать золото в КПЛ-2023.


Ранее сообщалось, что в новой команде у Умарова будет игровая практика, столь необходимая для попадания в национальную сборную для участия на ЧМ-2026.

Добавим, что чемпионат мира, куда Узбекистан отобрался впервые в своей истории, пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля текущего года.

