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Футбол

Демият Сламбеков (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Улытау пз 5
Место рождения
Алматы
Дата рождения
13 января 1997 (27 лет)
Пол
мужской
Рост, см
187
Вес, кг
76
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Контрольные матчи 2013 Казахстан (U-17)

4

280
Товарищеские матчи 2013 Казахстан (U-17)

3

245
6-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2013 Казахстан (U-17)

4

202
Международный юношеский (U-17) турнир "Развитие" 2013 Казахстан (U-17)

3

223
Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

3

270
Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2015 Казахстан (U-18)

5

288 3 (3)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Байтерек

1

9
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига Байтерек

21

1

1069 12 (13)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Байтерек

22

1

1707 4 (4)
Футбол. Контрольные матчи 2017 Казахстан (U-21)

3

137
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Окжетпес

1

1 12 (12)
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019 Казахстан (U-21)

6

1

493 5 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Окжетпес

1

10
Вторая лига Казахстана 2017 Жетысу-М

4

2+0

1

330 9 (16)
Вторая лига Казахстана 2017 Окжетпес-М

2

180 16 (16)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Жетысу

6

207 1 (10)
Футбол. Контрольные матчи 2018 Казахстан (U-21)

1

25
Премьер-Лига Казахстана 2018 Жетысу

6 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Жетысу

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Жетысу Б

26

0+1

2

2090 5 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига Актобе

3

1

193 1 (7)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Актобе

5

0+2

103 6 (14)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Аксу Ак

11

2+2

3

945 1 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Кайсар

9

0+1

640 1 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Кайсар

24

0+2

3

1643 2 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Улытау

3

1

270 3 (4)
Вторая лига Казахстана 2023 Улытау

20

2+0

1

1800 1 (11)
Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024 Улытау

2

0+1

180 2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига Улытау

11

0+2

3

990 5 (16)

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