|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Контрольные матчи 2013
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
|
|280
|Товарищеские матчи 2013
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|245
|6-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2013
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
|
|202
|Международный юношеский (U-17) турнир "Развитие" 2013
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|223
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|270
|Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2015
|Казахстан (U-18)
|
5
|
|
|
|
|288
|3 (3)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Байтерек
|
1
|
|
|
|
|9
|Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
|Байтерек
|
21
|
|
|
1
|
|1069
|12 (13)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Байтерек
|
22
|
|
|
1
|
|1707
|4 (4)
|Футбол. Контрольные матчи 2017
|Казахстан (U-21)
|
3
|
|
|
|
|137
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
1
|
|
|
|
|1
|12 (12)
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2019
|Казахстан (U-21)
|
6
|
|
|
1
|
|493
|5 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Окжетпес
|
1
|
|
|
|
|10
|Вторая лига Казахстана 2017
|Жетысу-М
|
4
|
2+0
|
|
1
|
|330
|9 (16)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Окжетпес-М
|
2
|
|
|
|
|180
|16 (16)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Жетысу
|
6
|
|
|
|
|207
|1 (10)
|Футбол. Контрольные матчи 2018
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|25
|Премьер-Лига Казахстана 2018
|Жетысу
|
|
|
|
|
|6 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Жетысу
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Жетысу Б
|
26
|
0+1
|
|
2
|
|2090
|5 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Актобе
|
3
|
|
|
1
|
|193
|1 (7)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Актобе
|
5
|
0+2
|
|
|
|103
|6 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Аксу Ак
|
11
|
2+2
|
|
3
|
|945
|1 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Кайсар
|
9
|
0+1
|
|
|
|640
|1 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Кайсар
|
24
|
0+2
|
|
3
|
|1643
|2 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Улытау
|
3
|
|
|
1
|
|270
|3 (4)
|Вторая лига Казахстана 2023
|Улытау
|
20
|
2+0
|
|
1
|
|1800
|1 (11)
|Olimpbet QFL-Кубок Казахстана по футболу 2024
|Улытау
|
2
|
0+1
|
|
|
|180
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
|Улытау
|
11
|
0+2
|
|
3
|
|990
|5 (16)