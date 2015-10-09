Подпишут только казахстанцев? в "Астане" сделали заявление об инвесторе и трансферах

Руководитель "Астаны" Саян Хамитжанов прояснил ситуацию вокруг клуба. Столичные всё ещё не приступили к подготовке в новому сезону и не подписывали новых игроков, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В клубе отметили, что работа ведётся, и в скором времени болельщики могут узнать о хороших новостях по вопросу привлечения инвестора.

"Я хотел бы успокоить болельщиков и всю футбольную общественность, вокруг клуба ходило и продолжает ходить много слухов. Действительно был сложный период в конце года, когда была неопределённость, но могу сказать, что клуб продолжает свою работу, а команда в рабочем режиме начинает подготовку к новому сезону. Сейчас клуб совместно с министерством спорта проделывает огромную работу по привлечению инвестора. Надеюсь, что уже в ближайшее время появятся хорошие новости по этому вопросу".

Саян Жаксыгельдиевич добавил, что ряд игроков уже точно покинули команду. Что касается трансферов на вход, то зимой клуб подпишет только трёх казахстанцев на указанные позиции.

"Пока клубом было принято решение, что команда в зимнее трансферное окно не будет усиляться легионерами. При этом нужно понимать, что команду уже точно покинули Александр Марочкин, Дима Шомко, Марат Быстров, а также Макс Эбонг. Также высока вероятность того, что уйдут Камара и Чинеду. В команду в это трансферное окно на ключевые позиции будут приглашены только три казахстанских футболиста - центральный защитник, центральный полузащитник и крайний защитник, способный сыграть на обоих флангах. На этом трансферная работа в зимнее окно будет завершена. Что касается летнего трасферного окна, то там уже будет всё зависеть от амбиций инвестора, который придёт в клуб".

"Если же говорить о задачах, то исходя из состава, клуб приложит все силы, чтобы побороться за место в еврокубках на следующий год. Финальную же задачу будет ставить новый инвестор", - цитируют слова Хамитжанова Vesti.kz.

Несмотря на ограниченные возможности перед стартом сезона, в клубе надеются на борьбу за еврокубковые места по итогам

Напомним, что "Астана" заняла второе место в КПЛ-2025 и не смогла пробиться в основную стадию еврокубков. В 2026 году столичные должны выступить в квалификации

