Экс-футболист "Челси" и сборной Бельгии прощается с жизнью из-за болезни: ему 33 года

Бывший полузащитник "Челси" и молодёжной сборной Бельгии Ламиша Мусонда сделал шокирующее заявление о состоянии своего здоровья. Футболист уже открыто признаёт, что борется за свою жизнь, передают Vesti.kz.

33-летний Мусонда никогда не играл за основной состав лондонцев, но провёл 15 игр за дубль синих. Он сделал заявление в своих соцсетях, которые молчали последние пару лет.

"Я понимаю, что у меня осталось всего несколько дней, и в то же время осознаю, сколько людей было рядом со мной - я всегда буду дорожить этими воспоминаниями. Жизнь тяжела, но вокруг всё равно много прекрасного. Жизнь состоит из взлётов и падений, и никто по-настоящему не может понять ту боль, с которой ты сталкиваешься. Два последних года были особенно тяжелыми и изнурительными для меня. С огромной грустью сообщаю вам, что я борюсь за свое здоровье - именно поэтому меня так долго не было в соцсетях. Мне пришлось принять горькую правду: моё состояние критическое, и теперь я сражаюсь за саму жизнь. Ваша поддержка и молитвы стали бы для меня настоящим утешением в этот период. Мы с семьёй боремся, и я не опущу руки до самого последнего вздоха. Мне посчастливилось прожить прекрасную юность, и я бы ещё многое мог сделать. Очень многих людей мне так хотелось бы поблагодарить лично. И то, что я не получу такой возможности, огорчает меня", - написал Мусонда.

Отметим, что экс-полузащитник провёл десять игр за молодёжную сборную Бельгии. Он завершил карьеру в начале 2020 года, а последние пару лет играл в чемпионате ДР Конго.

Также у Мусонды есть родные братья-футболисты. Младший брат Чарли Мусонда считался одним из самых перспективных в своём поколении и провёл семь матчей за основу "Челси", забив один гол. Но в итоге он не доиграл даже до 28 лет, завершив карьеру.

А старший брат - Тика Мусонда - также играл за дубль "Челси" и провёл одну игру за сборную Замбии. Он завершил карьеру в 25 лет. В детстве, находясь в системе "Андерлехта", он занимался в одной команде с казахстанцем Георгием Жуковым. Сейчас старший из братьев-футболистов работает скаутом в "Ливерпуле".

