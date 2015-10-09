Кто получит последние путёвки в полуфинал Кубка Африки? Прямая трансляция игр 1/4 финала

Сегодня, 10 января, в Марокко пройдут два заключительных четвертьфинальных матча Кубка африканских наций. Сойдутся Алжир и Нигерия, а также Египет и Кот-д'Ивуар, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 21:00 по казахстанскому времени начнётся игра между Алжиром и Нигерией в Марракеше, а в 00:00 в Агадире сыграют Египет и Кот-д'Ивуар. Обе встречи в прямом эфире покажет телеканал Sport Plus Qazaqstan.

Отметим, что победитель матча Алжир - Нигерия в полуфинале сыграет с хозяевами турнира из Марокко, которые накануне выбили Камерун

А вот лучшие из пары Египет - Кот-д'Ивуар за выход в финал поспорят с Сенегалом, который вчера оказался сильнее сборной Мали.

Добавим, что КАН-2025 проводится в Марокко с 21 декабря по 18 января. Действующими победителями турнира являются футболисты сборной Кот-д'Ивуара.

