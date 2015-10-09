Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Сборные
Сегодня 13:50
 

Кто получит последние путёвки в полуфинал Кубка Африки? Прямая трансляция игр 1/4 финала

  Комментарии

Поделиться
Кто получит последние путёвки в полуфинал Кубка Африки? Прямая трансляция игр 1/4 финала Мохамед Салах. Фото: FB/Egypt National Team©

Сегодня, 10 января, в Марокко пройдут два заключительных четвертьфинальных матча Кубка африканских наций. Сойдутся Алжир и Нигерия, а также Египет и Кот-д'Ивуар, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 10 января, в Марокко пройдут два заключительных четвертьфинальных матча Кубка африканских наций. Сойдутся Алжир и Нигерия, а также Египет и Кот-д'Ивуар, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
Капитан и рекордсмен клуба КПЛ объявил об уходе из команды
Сегодня 14:20  
Экс-футболист "Челси" и сборной Бельгии прощается с жизнью из-за болезни: ему 33 года
Сегодня 15:20  

В 21:00 по казахстанскому времени начнётся игра между Алжиром и Нигерией в Марракеше, а в 00:00 в Агадире сыграют Египет и Кот-д'Ивуар. Обе встречи в прямом эфире покажет телеканал Sport Plus Qazaqstan.


Отметим, что победитель матча Алжир - Нигерия в полуфинале сыграет с хозяевами турнира из Марокко, которые накануне выбили Камерун.

А вот лучшие из пары Египет - Кот-д'Ивуар за выход в финал поспорят с Сенегалом, который вчера оказался сильнее сборной Мали.

Добавим, что КАН-2025 проводится в Марокко с 21 декабря по 18 января. Действующими победителями турнира являются футболисты сборной Кот-д'Ивуара.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Комо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Комо
Комо
(Комо)
- : -
Болонья
Болонья
(Болонья)
Кто победит в основное время?
Комо
Ничья
Болонья
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!