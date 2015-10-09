Двумя голами обернулся матч Алжир - Нигерия за полуфинал Кубка Африки

Сборная Нигерии вышла в 1/2 финала Кубка Африканских наций, который проходит в Марокко, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала нигерийцы обыграли команду Алжира. Встреча прошла на стадионе "Марракеш" в одноименном городе.

В начале второго тайма нападающий турецкого "Галатасарая" Виктор Осимхер вывел нигерийцев вперед. Второй мяч на 57-й минуте забил Акор Адамс из испанской "Севильи".

Таким образом, 14 января нигерийцы сыграют за выход в финал с хозяевами турнира марокканцами. В другой паре Сенегал сыграет с победителем пары Египет - Кот-д'Ивуар.

