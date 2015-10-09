Матч с удалением определил полуфиналиста Кубка Африки

Сборная Сегенала стала первым полуфиналистом Кубка африканских наций в верхней части турнирной сетки. В полуфинале континентального первенства в Марокко команда встречалась с Мали, сообщают Vesti.kz.

В этой игре всё решил один точный удар: на 27-й минуте в составе сенегальцев отличился футболист "Эвертона" Илиман Ндиайе. Стоит отметить, что перед перерывом за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник сборной Мали и "Тоттенхэма" Ив Биссума.

Таким образом Сенегал гарантировал себе участие в полуфинале Кубка Африки. На этой стадии команда сыграет либо с Египтом, либо с Кот-д'Ивуаром. Встреча между этими двумя сборными пройдёт ближайшей ночью, в 00:00 по казахстанскому времени.

Ранее мы сообщали о том, что уверенную победу в четвертьфинале одержали хозяева турнира - футболисты сборной Марокко.

Стоит отметить, что сборная Сенегала только один раз выигрывала КАН - это случилось в 2021 году.

