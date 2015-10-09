"Кайрат" разгромно проиграл клубу из Азербайджана: видеообзор матча

Официальный YouTube-канал бакинского "Нефтчи" выложил видеобзор товарищеского матча с "Кайратом". Встреча проходила на сборах в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Игра закончилась разгромной победой "Нефтчи" со счётом 3:0, причём все голы были забиты во втором тайме.

Анарбеков не пропустил, а молодёжь получила шанс

Можно отметить несколько немаловажных нюансов по итогам встречи:

Первый тайм закончился с нулями на табло, Темирлан Анарбеков не пропустил;

не пропустил; Все три гола были пропущены после выхода на поле Шерхана Калмурзы ;

; В концовке, когда "Кайрат" пропустил два гола подряд, на поле, в том числе в защите, было несколько молодых воспитанников академии, которые в официальных матчах за алматинцев ещё не играли.

Добавим, что "Нефтчи" занимает седьмое место в текущем сезоне чемпионата Азербайджана. Второй товарищеский матч "Кайрат" на УТС проведёт в среду, 14 января - команда сыграет с хорватским "Вараждином".

Уже 20 января алматинцев ждёт матч общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге" в Астане, а 28 января клуб завершит турнир гостевой игрой с лондонским "Арсеналом".

