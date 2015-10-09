Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 10:35
 

"Кайрат" разгромно проиграл клубу из Азербайджана: видеообзор матча

  Комментарии

"Кайрат" разгромно проиграл клубу из Азербайджана: видеообзор матча Шерхан Калмурза в матче с "Нефтчи". Фото: ФК "Кайрат"©

Официальный YouTube-канал бакинского "Нефтчи" выложил видеобзор товарищеского матча с "Кайратом". Встреча проходила на сборах в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Игра закончилась разгромной победой "Нефтчи" со счётом 3:0, причём все голы были забиты во втором тайме.

Продолжение
Игра закончилась разгромной победой "Нефтчи" со счётом 3:0, причём все голы были забиты во втором тайме.

Анарбеков не пропустил, а молодёжь получила шанс

Можно отметить несколько немаловажных нюансов по итогам встречи:

  • Первый тайм закончился с нулями на табло, Темирлан Анарбеков не пропустил;
  • Все три гола были пропущены после выхода на поле Шерхана Калмурзы;
  • В концовке, когда "Кайрат" пропустил два гола подряд, на поле, в том числе в защите, было несколько молодых воспитанников академии, которые в официальных матчах за алматинцев ещё не играли.

Добавим, что "Нефтчи" занимает седьмое место в текущем сезоне чемпионата Азербайджана. Второй товарищеский матч "Кайрат" на УТС проведёт в среду, 14 января - команда сыграет с хорватским "Вараждином".

Уже 20 января алматинцев ждёт матч общего этапа Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге" в Астане, а 28 января клуб завершит турнир гостевой игрой с лондонским "Арсеналом".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 января 00:45   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Наполи
Наполи
(Неаполь)
