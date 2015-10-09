"Кайрат" разгромлен перед играми в Лиге чемпионов

Футбольный клуб "Кайрат" провёл товарищеский матч с "Нефтчи" из Баку на сборах в Абу-Даби (ОАЭ), которые продлятся до 15 января, передают Vesti.kz.

Алматинский клуб проиграл со счётом 0:3. Все голы были забиты после перерыва, а их авторами стали Агададаш Селянски (67-я минута), Венсан Абубакар (89-я) и Мурад Маммадов (90+2-я).

На 14 января у "Кайрата" запланирована ещё одна контрольная игра против хорватского "Вараждина", она пройдёт в закрытом режиме.

Отметим, что "Кайрату" предстоит провести два матча на общем этапе Лиги чемпионов:

🔹20 января — в Астане против бельгийского "Брюгге";

🔹28 января — в Лондоне против "Арсенала".

