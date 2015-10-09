Хет-трик за тайм: Бензема в одиночку уничтожил соперника в Саудовской Аравии

В матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу "Аль-Холуд" на своём поле принимал "Аль-Иттихад". Всё завершилось разгромной победой гостевой команды, сообщают Vesti.kz.

Во многом исход встречи был предрешён после прямого удаления игрока хозяев Уильяма Троста-Эконга на восьмой минуте. Ещё до перерыва лидер "Аль-Иттихада" Карим Бензема оформил хет-трик (13', 28', 35'), а в концовке забил вышедший вместо него на замену Салех Аль-Шехри (84'). Кстати говоря, удаление для соперника заработал всё тот же Бензема.

Благодаря этой победе "Аль-Иттихад" набрал 26 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. "Аль-Холуд" же расположился на 12-м месте с 12-ю баллами.

37-летний Бензема довёл количество голов в чемпионате до семи и ворвался в список десяти лучших бомбардиров чемпионата. Лидирует же в этом списке его бывший партнёр по мадридскому "Реалу" - Криштиану Роналду из "Аль-Насра" (14 голов).

