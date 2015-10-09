Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Германия
Сегодня 11:05
 

Двойной камбэк с 6 голами: в Бундеслиге случилась перестрелка с участием "Боруссии"

  Комментарии

Двойной камбэк с 6 голами: в Бундеслиге случилась перестрелка с участием "Боруссии" Карни Чуквуэмека. Фото: FB/Bundesliga©

16-й тур немецкой Бундеслиги открывало интересное противостояние между франкфуртским "Айнтрахтом" и дортмундской "Боруссией". Однако выявить победителя в этой встрече не удалось, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
Сегодня 11:30  

По итогам первого тайма была ничья - 1:1. На гол нападающего "Боруссии" Максимилиана Байера (10') хозяева ответили реализованным пенальти в исполнении Джана Узуна (22').

Последующие события развивались уже во второй половине встречи. На 68-й минуте шмели снова вышли вперёд - на этот раз благодаря голу Феликса Нмечи. Но уже спустя три минуты "Айнтрахт" отыгрался усилиями Юнуса Эбнуталиба.

Казалось, что всё шло к ничьей со счётом 2:2, но команды выдали жаркую концовку. На второй добавленной минуте хозяева едва не вырвали победу - голом отметился бывший игрок "Боруссии" Махмуд Дауд. Однако на шестой компенсированной "Боруссия" спасла матч благодаря голу Карни Чуквуэмеки - 3:3!

Таким образом "Боруссия" упустил возможность сократить отставание от лидирующей "Баварии" до шести очков. Сейчас у команды 33 очка, они идут вторыми, отставая на восемь пунктов от мюнхенцев.

"Айнтрахт" же набрал 26 баллов и остался на седьмой позиции.

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 15 13 2 0 55-11 41
2 Боруссия-09 Д 16 9 6 1 29-15 33
3 Байер 15 9 2 4 33-20 29
4 РБ Лейпциг 15 9 2 4 30-19 29
5 Хоффенхайм 15 8 3 4 29-20 27
6 Штутгарт-1893 15 8 2 5 25-22 26
7 Айнтрахт Фр 16 7 5 4 33-33 26
8 Унион 15 6 3 6 20-23 21
9 Фрайбург 15 5 5 5 25-26 20
10 Вердер 15 4 5 6 18-28 17
11 Кельн 15 4 4 7 22-24 16
12 Боруссия М 15 4 4 7 18-24 16
13 Гамбург 15 4 4 7 16-25 16
14 Вольфсбург 15 4 3 8 23-28 15
15 Аугсбург 15 4 2 9 17-28 14
16 Санкт-Паули 15 3 3 9 13-26 12
17 Хайденхайм 15 3 2 10 13-34 11
18 Майнц-05 15 1 5 9 13-26 8

