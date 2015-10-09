Двойной камбэк с 6 голами: в Бундеслиге случилась перестрелка с участием "Боруссии"

16-й тур немецкой Бундеслиги открывало интересное противостояние между франкфуртским "Айнтрахтом" и дортмундской "Боруссией". Однако выявить победителя в этой встрече не удалось, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам первого тайма была ничья - 1:1. На гол нападающего "Боруссии" Максимилиана Байера (10') хозяева ответили реализованным пенальти в исполнении Джана Узуна (22').

Последующие события развивались уже во второй половине встречи. На 68-й минуте шмели снова вышли вперёд - на этот раз благодаря голу Феликса Нмечи. Но уже спустя три минуты "Айнтрахт" отыгрался усилиями Юнуса Эбнуталиба.

Казалось, что всё шло к ничьей со счётом 2:2, но команды выдали жаркую концовку. На второй добавленной минуте хозяева едва не вырвали победу - голом отметился бывший игрок "Боруссии" Махмуд Дауд. Однако на шестой компенсированной "Боруссия" спасла матч благодаря голу Карни Чуквуэмеки - 3:3!

Таким образом "Боруссия" упустил возможность сократить отставание от лидирующей "Баварии" до шести очков. Сейчас у команды 33 очка, они идут вторыми, отставая на восемь пунктов от мюнхенцев.

"Айнтрахт" же набрал 26 баллов и остался на седьмой позиции.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!