КПЛ
Сегодня 11:30
 

Стали известны даты проведения Суперкубка Казахстана и первого тура КПЛ-2026

  Комментарии

Стали известны даты проведения Суперкубка Казахстана и первого тура КПЛ-2026

Директор по организации турниров КФФ Бакытжан Пазылхайыр рассказал про старт нового сезона в казахстанском футболе. В интервью YouTube-каналу AmanVibe он назвал точные даты, сообщают Vesti.kz.

Директор по организации турниров КФФ Бакытжан Пазылхайыр рассказал про старт нового сезона в казахстанском футболе. В интервью YouTube-каналу AmanVibe он назвал точные даты, сообщают Vesti.kz.

Так, по словам Пазылхайыра, матч за Суперкубок Казахстана между действующим чемпионом страны "Кайратом" и обладателем Кубка Казахстана "Тоболом" состоится в субботу, 28 февраля, на "Астана Арене".

Первый тур казахстанской премьер-лиги (КПЛ) будет проведёт спустя ещё неделю - 7-8 марта. Кроме того, до мартовской паузы на международные матчи (23-31 марта) планируется проведение трёх туров чемпионата.

Что касается концовки сезона, то ориентировочно чемпионат Казахстана завершится в начале ноября, но точной даты заключительного тура ещё нет.

Добавим, что в новом сезоне в КПЛ будет 16 участников. Следовательно количество туров должно вырасти с 26 до 30, а это значит, что паузы между турами КПЛ в этом году должно быть меньше.

"Кайрат" разгромно проиграл клубу из Азербайджана: видеообзор матча

