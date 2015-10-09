Клуб Самородова и Кенжебека подпишет экс-игрока "Кайрата" за 100 миллионов

Грозненский "Ахмат" близок к приобретению нового футболиста. Клуб готов раскошелиться ради получения 23-летнего атакующего полузащитника "Балтики" Сергея Пряхина, сообщают Vesti.kz.

По сообщению инсайдера Ивана Карпова, "Ахмат" заплатит за игрока 100 миллионов рублей вместе с бонусами (644,4 миллиона тенге). Футболист должен подписать контракт с клубом на 3,5 года.

Отметим, что в этой команде уже второй год выступает казахстанец Максим Самородов, а вскоре должно быть объявлено и о подписании Галымжана Кенжебека.

Команду, которая занимает восьмое место в таблице российской премьер-лиги (РПЛ), тренирует экс-наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов.

В 18 матчах этого сезона во всех официальных турнирах Пряхин забил один гол и сделал одну результативную передачу за "Балтику". В сезоне 2021/22 полузащитник на правах аренды играл за, в 33 матчаз отметившись двумя голами и шестью ассистами. Он играл вместе с рядом казахстанцев, в том числе с

В начале 2022 года приезжал на зимние сборы "Кайрата", но в итоге московский ЦСКА не отпустил своего игрока в казахстанский клуб.

