Фанаты зря ругают Кенжебека за переход в "Ахмат": он сделал хороший выбор для роста

Один из самых громких трансферов этого межсезонья в Казахстане - переход Галымжана Кенжебека в грозненский "Ахмат". В неполные 23 года один из лидеров сборной Казахстана попробует себя уже в четвёртом чемпионате. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему игрока не стоит ругать за этот выбор.

С самого начала, как только многичисленные источники подтвердили переход Кенжебека в клуб РПЛ, он моментально прерватился для сотен фанатов из любимчика в объект нападок и насмешек. Так болельщики совместили в своих эмоциях гнев и разочарование из-за перехода Кенжебека в "Ахмат".

Фанаты недовольны: нет еврокубков и мутные перспективы

Казахстанские болельщики, раскритиковавшие выбор соотечественника, указывают на несколько деталей. Во-первых, по слухам, за Кенжебеком следил ряд европейских клубов, в том числе крепкие команды своих чемпионатов (венгерский "Ференцварош", греческий "Олимпиакос" и не только). Переход в один из таких клубов стал бы большим достижением для всей страны.

Во-вторых, переходы в клубы РПЛ сейчас вызывают у большинства только негатив. И причины не столько политические, сколько соревновательные, ведь российским клубам всё ещё закрыта дорога в еврокубки. Всем казахстанским болельщикам хотелось бы, чтобы лучшие футболисты сборной играли в европейских клубах и желательно выступали в континентальных первенствах. Однако в России сделать это пока невозможно.

По этой причине еврокубковый опыт не развивается ни у Нуралы Алипа из "Зенита", ни у Максима Самородова из всё того же "Ахмата", ни у Бахтиёра Зайнутдинова из московского "Динамо". Поэтому болельщики были настолько недовольны, что некоторые из них выражали мысль: лучше бы Кенжебек остался в "Елимае" и помог команде в квалификации Лиги конференций.

Та часть болельщиков, которых этот переход задел ещё сильнее, перешли черту и начали оскорблять Галымжана и желать ему провала. Ещё отмечалось то, насколько сильно футболист "любит деньги", ведь источники сообщали, что в Грозном он будет зарабатывать в разы больше, чем в Семее.

Однако все эти разговоры никак ситуацию не изменят, ведь Галымжан решение принял, и он больше, чем кто-либо другой, думает о своём развитии, росте во всех смыслах и перспективах. Поэтому переходить на личности - точно лишнее.

Почему трансфер в "Ахмат" - плюс для Кенжебека?

То, что из России никуда нельзя уехать дальше - миф, ведь ежегодно оттуда уезжают футболисты, которые своей игрой привлекают внимание зарубежных клубов. Это отнюдь не разговор про чемпионат, куда надо ехать доигрывать, а не развиваться. Несмотря на европейский бан, уровень РПЛ по-прежнему крепок, и это не хуже, чем выступления в том же шотландском чемпионате, покорять который уехал Ислам Чесноков. Поэтому статус РПЛ принижать точно нельзя.

Во-вторых, Кенжебека лично пригласил тренер, который хорошо знает его - это Станислав Черчесов, при котором Годи в 2024 году дебютировал в сборной Казахстана. Если сам тренер, тем более такой опытный, как Станислав Саламович, выражает личную заинтересованность - то это может подкупить любого талантливого футболиста. Ведь практически самое главное для игрока - это доверие наставника.

Ну и, в-третьих, кто сказал, что разговоры про клубы уровня "Олимпиакоса" - это правда? Никаких подтверждений нет. Быть может, это были агентские игры или лишь поверхностный интерес без конкретики, а футболисту ведь в любом случае нужно расти и искать новые вызовы.

В РПЛ у Кенжебека не будет языкового барьера, адаптация должна быть проще (тем более он знаком с тренером, Самородовым и вратарём), а ещё у него есть практически полноценное межсезонье, так как РПЛ возобновится только в марте. Сейчас у игрока будет почти два месяца упорной работы на сборах, и он всецело вольётся в новый коллектив.

Для сборной это тоже в какой-то мере плюс, ведь Кенжебек не только получит новый опыт в куда более статусном чемпионате, чем КПЛ, но и сможет вывести своё взаимопонимание на поле с Самородовым на новый уровень. И это можно будет использовать в матчах за сборную. Главное, чтобы оба играли на поле, потому что пока Самородова определённые вещи могут напрягать.

В общем, плюсов тоже предостаточно, и непонятно, как некоторые болельщики могут называть этот трансфер провальным или однозначно плохим. Вполне возможно, что переезд в Грозный сложится для Галымжана отлично, и он от этого только выиграет. По крайней мере, будем в это верить.

Напомним, что Кенжебек в 2025 году успел поиграть за три клуба - кипрский, словакскийи казахстанский "Елимай", а также выступал за сборную Казахстана. В сумме за календарный год он провёл 34 матча, в которых забил 11 голов и сделал пять ассистов.

Он был признан лучшим игроком года в сборной Казахстана по версии редакции Vesti.kz.

Добавим, что Галымжан уже прошёл медобследование в "Ахмате". Вчера клуб начал свои сборы в Белеке (Турция), а на 13 и 18 числа уже запланированы товарищеские матчи с сербскими "Нови-Пазаром" и ОФК.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!