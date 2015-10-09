Топ-клубы охотятся на Кенжебека: он сыграет в еврокубках уже в феврале?

Главным ньюсмейкером зимнего трансферного окна в Казахстане должен стать 22-летний Галымжан Кенжебек. Целый ряд европейских клубов с интересом наблюдает за перспективным вингером. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о возможности лидера сборной Казахстана сыграть в еврокубках в ближайшие месяцы.

Ещё две недели назад сообщалось, что у Кенжебека есть конкретные предложения, причём как от клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ), так и от крепких европейских команд. Уже тогда говорилось об интересе к своему воспитаннику со стороны "Кайрата", а также от шотландского "Рейнджерс", греческих "Олимпиакоса" и ПАОКа, чешской "Виктории", российских "Краснодара" и "Динамо".

А накануне появилась информация, что за полузащитником следят и в венгерском "Ференцвароше". Причём Кенжебека высоко оценивает главный тренер команды Робби Кин, в прошлом успешно игравший за "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

У Кенжебека большие шансы сыграть в еврокубках

Если говорить об интересе клубов из Европы, то ряд команд, перечисленных в списке, в настоящее время продолжают борьбу в еврокубках. "Олимпиакос" - следующий соперник "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов, и сейчас греки идут на 33-м месте в таблице, опережая алматинцев на две строчки.

"Ференцварош" с 11-ю очками идёт в топ-6 общего этапа Лиги Европы, отставая от лидеров всего на балл. "Виктория" (9) и ПАОК (8) занимают 13-е и 17-е места соответственно. "Рейнджерс" же набрал всего одно очко - они на 33-й позиции.

Выходит, что среди этих клубов есть три команды, которые имеют высокие шансы продолжить еврокубковый сезон весной - "Ференцварош", "Виктория" и ПАОК.

Понятно, что зимнее трансферное окно открыто в Европе весь январь, и переходы случаются именно в этом месяце. Однако в последних матчах общего этапа еврокубков январские новички играть не могут, так как заявка клуба обновляться не может.

Получается, если Кенжебек перейдёт в один из клубов, успешно выступающих в еврокубках, то может дебютировать в континентальных турнирах только с раунда плей-офф в феврале. К примеру, 19 и 26 февраля состоятся матчи этой стадии Лиги Европы, где сыграют команды, занявшие 9-24 места на общем этапе. Победители противостояния пробьются в 1/8 финала.

Очень хотелось бы увидеть казахстанца в европейском клубе на таком уровне, тем более столь целеустремлённого игрока, как Кенжебек, который к 22 годам имеет и положительный опыт в сборной Казахстана, и заграничный бэкграунд в чемпионатах Кипра и Словакии, и впечатляющий отрезок в КПЛ после возвращения на родину.

В 2025 году Кенжебек провёл девять матчей в футболке сборной Казахстана, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. За полсезона в "Елимае" он оформил 6+3 в 11 встречах, сходу став одним из лучших игроков чемпионата. Срок действия его контракта с семейчанами истекает 31 декабря.

