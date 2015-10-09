Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига Европы
Сегодня 14:50
 

Топ-клубы охотятся на Кенжебека: он сыграет в еврокубках уже в феврале?

Главным ньюсмейкером зимнего трансферного окна в Казахстане должен стать 22-летний Галымжан Кенжебек. Целый ряд европейских клубов с интересом наблюдает за перспективным вингером. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о возможности лидера сборной Казахстана сыграть в еврокубках в ближайшие месяцы.

Ещё две недели назад сообщалось, что у Кенжебека есть конкретные предложения, причём как от клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ), так и от крепких европейских команд. Уже тогда говорилось об интересе к своему воспитаннику со стороны "Кайрата", а также от шотландского "Рейнджерс", греческих "Олимпиакоса" и ПАОКа, чешской "Виктории", российских "Краснодара" и "Динамо".

А накануне появилась информация, что за полузащитником следят и в венгерском "Ференцвароше". Причём Кенжебека высоко оценивает главный тренер команды Робби Кин, в прошлом успешно игравший за "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".


У Кенжебека большие шансы сыграть в еврокубках

Если говорить об интересе клубов из Европы, то ряд команд, перечисленных в списке, в настоящее время продолжают борьбу в еврокубках. "Олимпиакос" - следующий соперник "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов, и сейчас греки идут на 33-м месте в таблице, опережая алматинцев на две строчки.

"Ференцварош" с 11-ю очками идёт в топ-6 общего этапа Лиги Европы, отставая от лидеров всего на балл. "Виктория" (9) и ПАОК (8) занимают 13-е и 17-е места соответственно. "Рейнджерс" же набрал всего одно очко - они на 33-й позиции.

Выходит, что среди этих клубов есть три команды, которые имеют высокие шансы продолжить еврокубковый сезон весной - "Ференцварош", "Виктория" и ПАОК.


Понятно, что зимнее трансферное окно открыто в Европе весь январь, и переходы случаются именно в этом месяце. Однако в последних матчах общего этапа еврокубков январские новички играть не могут, так как заявка клуба обновляться не может.

Получается, если Кенжебек перейдёт в один из клубов, успешно выступающих в еврокубках, то может дебютировать в континентальных турнирах только с раунда плей-офф в феврале. К примеру, 19 и 26 февраля состоятся матчи этой стадии Лиги Европы, где сыграют команды, занявшие 9-24 места на общем этапе. Победители противостояния пробьются в 1/8 финала.


Очень хотелось бы увидеть казахстанца в европейском клубе на таком уровне, тем более столь целеустремлённого игрока, как Кенжебек, который к 22 годам имеет и положительный опыт в сборной Казахстана, и заграничный бэкграунд в чемпионатах Кипра и Словакии, и впечатляющий отрезок в КПЛ после возвращения на родину.

В 2025 году Кенжебек провёл девять матчей в футболке сборной Казахстана, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. За полсезона в "Елимае" он оформил 6+3 в 11 встречах, сходу став одним из лучших игроков чемпионата. Срок действия его контракта с семейчанами истекает 31 декабря.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Турнирная таблица "Лига Европы 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Лион 5 4 0 1 11-2 12
2 Митьюлланд 5 4 0 1 12-5 12
3 Астон Вилла 5 4 0 1 8-3 12
4 Бетис 5 3 2 0 8-3 11
5 Фрайбург 5 3 2 0 8-3 11
6 Ференцварош 5 3 2 0 9-5 11
7 Брага Спортинг 5 3 1 1 9-5 10
8 Порту 5 3 1 1 7-4 10
9 Генк 5 3 1 1 7-5 10
10 Сельта 5 3 0 2 11-7 9
11 Лилль 5 3 0 2 10-6 9
12 Штутгарт-1893 5 3 0 2 8-4 9
13 Виктория П 5 2 3 0 6-2 9
14 Панатинаикос 5 3 0 2 9-7 9
15 Рома 5 3 0 2 7-5 9
16 Ноттингем Форест 5 2 2 1 9-5 8
17 ПАОК 5 2 2 1 10-7 8
18 Болонья 5 2 2 1 7-4 8
19 Бранн 5 2 2 1 6-3 8
20 Фенербахче 5 2 2 1 5-5 8
21 Селтик 5 2 1 2 7-8 7
22 Црвена Звезда 5 2 1 2 4-5 7
23 Динамо З 5 2 1 2 7-10 7
24 Базель 5 2 0 3 7-7 6
25 Лудогорец-1945 5 2 0 3 8-11 6
26 Янг Бойз 5 2 0 3 7-12 6
27 Гоу Эхед Иглз 5 2 0 3 4-9 6
28 Штурм 5 1 1 3 4-7 4
29 Зальцбург 5 1 0 4 5-10 3
30 Фейеноорд 5 1 0 4 4-9 3
31 ФКСБ Стяуа 5 1 0 4 3-8 3
32 Утрехт 5 0 1 4 2-7 1
33 Глазго Рейнджерс 5 0 1 4 2-9 1
34 Мальме 5 0 1 4 2-10 1
35 Маккаби Т-А 5 0 1 4 1-14 1
36 Ницца Олимпик 5 0 0 5 4-12 0

