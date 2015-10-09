Звезда сборной Казахстана стал трансферной целью клубов из Лиги чемпионов и Лиги Европы

Вингер сборной Казахстана по футболу Галымжан Кенжебек один из востребованных игроков на европейском рынке. По информации Vesti.kz, круг претендентов на игрока значительно расширился и теперь ему предстоит принять важный выбор.

По нашим данным, к 22-летнему игроку проявляют предметный интерес целый ряд клубов из разных чемпионатов и стран, в том числе ведущие клубы с большой историей. Некоторые команды уже сделали официальные предложения Кенжебеку.

Кроме того, к нему сохраняют интерес топ-клубы из казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в их числе "Кайрат" - именно воспитанником алматинской академии является Галымжан.

В Европе изучают вариант с подписанием Галымжана такие клубы, как шотландский "Рейнджерс", греческие "Олимпиакос" и ПАОК, чешская "Виктория Пльзень", а также российские "Краснодар" и "Динамо".

Отметим, что "Олимпиакос" выступает в общем этапе Лиги чемпионов, тогда как "Рейнджерс", ПАОК и "Виктория Пльзень" играют в Лиге Европы.

Кенжебек уже имеет опыт выступления в Европе. В августе 2024 года воспитанник "Кайрата" покинул стан "жёлто-чёрных" на правах свободного агента, перейдя в кипрский "Акристас Хлоракас". Через полгода нападающий перебрался в словацкий "Кошице".

В июле текущего года Галымжан присоединился к "Елимаю" и помог команде завершить чемпионат на четвёртом месте, что обеспечило клубу участие в квалификационном раунде Лиги конференций.

В КПЛ-2025 футболист провёл 11 матчей, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи. На данный момент футболист оценивается в 225 тысяч евро (140,8 миллиона тенге).