"Реал" теряет Винисиуса? Переговоры сорвались

Переговоры о новом контракте между "Реалом" и Винисиусом Жуниором фактически зашли в тупик, сообщают Vesti.kz.

По данным Transfer News Live, стороны могут вернуться к обсуждению лишь после завершения ЧМ-2026.

Это означает, что бразилец рискует войти в последний год своего текущего соглашения с неопределёнными перспективами — контракт рассчитан только до лета 2027-го.

Ранее сообщалось, что Винисиус не слишком торопится подписывать новый договор, поскольку его отношения с главным тренером мадридцев, Хаби Алонсо, остаются напряжёнными.

