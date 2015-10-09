Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 19:00
 

Участник еврокубков из Казахстана решил судьбу легионера за 206 миллионов

  Комментарии

Поделиться
Участник еврокубков из Казахстана решил судьбу легионера за 206 миллионов ©ФК "Елимай"

ФК "Елимай" объявил об уходе нигерийского центрального защитника Самуэля Одеоибо, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

ФК "Елимай" объявил об уходе нигерийского центрального защитника Самуэля Одеоибо, сообщают Vesti.kz.

Игрок присоединился к "Елимаю" в 2024 году. С клубом из Семея он расстался по обоюдному соглашению сторон.

В сезоне-2025 он провёл 24 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи, внося важный вклад в успех команды.

Трансферная стоимость нигерийца составляет 350 тысяч евро или 206 миллионов тенге.

Напомним, "Елимай" в сезоне-2026/27 впервые в своей истории сыграет в еврокубках. Казахстанский клуб выступит в Лиге конференциий.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 декабря 00:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Брентфорд
Брентфорд
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Брентфорд
Проголосовало 27 человек

Реклама

Живи спортом!