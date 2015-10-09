Участник еврокубков из Казахстана решил судьбу легионера за 206 миллионов

ФК "Елимай" объявил об уходе нигерийского центрального защитника Самуэля Одеоибо, сообщают Vesti.kz.

Игрок присоединился к "Елимаю" в 2024 году. С клубом из Семея он расстался по обоюдному соглашению сторон.

В сезоне-2025 он провёл 24 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи, внося важный вклад в успех команды.

Трансферная стоимость нигерийца составляет 350 тысяч евро или 206 миллионов тенге.

Напомним, "Елимай" в сезоне-2026/27 впервые в своей истории сыграет в еврокубках. Казахстанский клуб выступит в Лиге конференциий.

