Vesti.kz выбрали лучшего футболиста года в Казахстане: результаты голосования

Редакция Vesti.kz подвела итоги года в казахстанском футболе. Путём общего голосования были определены лучшие футболисты страны в разных номинациях.
Лучших выбирали редакторы и авторы сайта Аскар Рахимов, Юлия Герт, Жигер Абенов, Алибек Кабенов, Алишер Абдулин, Димаш Тулегенов и Наби Алиев.
Так, лучшим игроком года в сборной Казахстана был признан вингер "Елимая" Галымжан Кенжебек, набравший пять голосов из семи возможных. Два голоса получил капитан сборной Нуралы Алип.
Лучшим казахстанцем, выступающим за границей, стал Алип из российского "Зенита", заработавший также пять из семи голосов. Два других достались Стасу Покатилову из азербайджанского "Сабаха".
Лучшим казахстанским вратарём почти единогласно стал Темирлан Анарбеков из "Кайрата" - у него шесть из семи голосов (ещё один достался Покатилову).
Лучшим легионером в КПЛ-2025 был признан Марин Томасов из "Астаны", получивший три голоса. Он опередил Александра Мартыновича (2) и Жоржиньо Монтейру (1) из "Кайрата", а также своего одноклубника Назми Грипши (1).
Где всё было единогласно, так это в голосовании за лучшего казахстанского игрока в 2025 году. Им стал 17-летний форвард "Кайрата" Дастан Сатпаев, получшивший все семь голосов от редакции Vesti.kz.
Напомним, что читатели нашего сайта выбрали лучшего спортсмена 2025 года в Казахстане. Опрос закончился вчера, а наибольшее количество голосов набрал таеквондист Бейбарыс Каблан (результаты по этой ссылке).
