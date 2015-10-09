Vesti.kz выбрали лучшего футболиста года в Казахстане: результаты голосования

Редакция Vesti.kz подвела итоги года в казахстанском футболе. Путём общего голосования были определены лучшие футболисты страны в разных номинациях.

Лучших выбирали редакторы и авторы сайта Аскар Рахимов, Юлия Герт, Жигер Абенов, Алибек Кабенов, Алишер Абдулин, Димаш Тулегенов и Наби Алиев.

Так, лучшим игроком года в сборной Казахстана был признан вингер "Елимая" Галымжан Кенжебек, набравший пять голосов из семи возможных. Два голоса получил капитан сборной Нуралы Алип.

Лучшим казахстанцем, выступающим за границей, стал Алип из российского, заработавший также пять из семи голосов. Два других досталисьиз азербайджанского

Лучшим казахстанским вратарём почти единогласно стализ- у него шесть из семи голосов (ещё один достался Покатилову).

Лучшим легионером вбыл признаниз, получивший три голоса. Он опередил(2) и(1) из "Кайрата", а также своего одноклубника(1).

Где всё было единогласно, так это в голосовании за лучшего казахстанского игрока в 2025 году. Им стал 17-летний форвард "Кайрата", получшивший все семь голосов от редакции Vesti.kz

Напомним, что читатели нашего сайта выбрали лучшего спортсмена 2025 года в Казахстане. Опрос закончился вчера, а наибольшее количество голосов набрал таеквондист(результаты по этой ссылке ).

