Двойной капкан, или почему трансфер Кенжебека в "Ахмат" навредит Самородову?

Воскресные новости о приближающемся трансфере вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека в стан российского "Ахмата" стали самым обсуждаемым слухом в отечественном футболе. Вероятность перехода действительно велика, но от этого может пострадать другой казахстанец. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

22-летний Кенжебек близок к заключению контракта с "Ахматом" - информация об этом появилась вчера. Даже сообщалось, что зарплата футболиста вырастет в пять раз по сравнению с его окладом в "Елимае". А сегодня утром семейский клуб официально попрощался с игроком, который выступал за них во второй половине 2025 года.

Кенжебек воссоединится с тренером, привлёкшим его в сборную?

В "Ахмате" есть по меньшей мере три человека, которых Галымжан хорошо знает. Во-первых, это его партнёр по национальной сборной Максим Самородов, который уже почти полтора года играет за "Ахмат". Во-вторых, экс-одноклубник по "Кайрату" Вадим Ульянов, с которым он вместе играл в 2023 году. В-третьих, главный тренер Станислав Черчесов.

Российский специалист в 2024 году был тренером сборной Казахстана. И именно он стал тем человеком, кто впервые вызвал и дал дебютировать Кенжебеку на международном уровне. В ноябре прошлого года Станислав Саламович выпустил Галымжана на замену в домашней игре с Австрией (0:2).

Символично, что в той игре Черчесов заменил Кенжебеком Самородова. Вряд ли он мог подумать, что через год с небольшим будет тренировать обоих в РПЛ (если трансфер, конечно же, официально состоится).

На его позиции играет капитан, а пострадает Самородов

Кенжебека знают по его навыкам на левом фланге обороны, где он играет и на клубном уровне, и в сборной. Однако в "Ахмате" левым вингером является капитан команды - 25-летний игрок сборной России Лечи Садулаев.

Он не просто капитан, но и самый лучший дриблёр РПЛ. Однако в плане результативности застой есть - ни одного гола в 18 матчах чемпионата (ограничился лишь двумя ассистами).

На другом фланге, справа, действует Самородов, который сам привык играть слева. В этом сезоне казахстанец не очень стабилен (2+1 в 22 встречах), и многие связывают это с тем, что он играет на неудобном для себя фланге, где его лучшие качества теряются. Теперь же путь к любимому левому флангу может стать ещё дальше, так как в команду приходит Кенжебек.

В сборной Самородову тоже приходится играть на другой позиции. То справа, то в центре, потому что слева действует Кенжебек. Максим уже давал понять, что комфортнее ему играть именно слева.

"Я, в принципе, везде могу в нападении сыграть, но более комфортно играется слева, со смещением в центр. Но не мне решать, это тренерский момент", - говорил он в интервью Vesti.kz в сентябре.

Теперь же не только усиливается конкуренция на левом фланге, но и на правом, соответственно, тоже. Ведь если Кенжебек будет играть в старте на месте Лечи, то капитан может попытаться доказать свою состоятельность уже на правой бровке. Или наоборот.

Если говорить о позиции, то своего рода раздражителем в клубе для Самородова был Садулаев, а в сборной - Кенжебек. Теперь всё идёт к тому, что Максиму придётся выживать в конкуренции с обоими.

Напомним, что зимняя пауза в РПЛ продлится до начала марта. "Ахмат" занимает восьмое место в таблице, набрав 22 очка.

Самородов переживает спад, хотя он в топ-10 лучших дриблёров РПЛ. Что с ним произошло?

Фото: ФК "Елимай" (1), КФФ (2), ФК "Ахмат" (3,4)©️

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!