Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 09:54
 

"Елимай" объявил решение по Галымжану Кенжебеку

  Комментарии

Поделиться
"Елимай" объявил решение по Галымжану Кенжебеку Галымжан Кенжебек. ©КФФ

Футбольный клуб "Елимай" объявил об уходе полузащитника сборной Казахстана Галымжана Кенжебека, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футбольный клуб "Елимай" объявил об уходе полузащитника сборной Казахстана Галымжана Кенжебека, передают Vesti.kz.

Пресс-служба клуба отмечает, что Кенжебек, присоединившийся к команде в середине 2025 года, покидает её по взаимному согласию.

В минувшем сезоне он провёл 11 матчей за "Елимай", забив шесть голов и отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что 22-летний игрок планирует продолжить карьеру в грозненском "Ахмате", где выступает другой казахстанский форвард — Максим Самородов.

В карьере Кенжебека значатся словацкий "Кошице", кипрский "Акритас Хлоракас", а также казахстанские клубы "Женис", "Мактаарал" и "Кайрат".


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
31 декабря 01:15   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Астон Вилла
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!