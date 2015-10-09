"Елимай" объявил решение по Галымжану Кенжебеку

Футбольный клуб "Елимай" объявил об уходе полузащитника сборной Казахстана Галымжана Кенжебека, передают Vesti.kz.

Пресс-служба клуба отмечает, что Кенжебек, присоединившийся к команде в середине 2025 года, покидает её по взаимному согласию.

В минувшем сезоне он провёл 11 матчей за "Елимай", забив шесть голов и отдав три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что 22-летний игрок планирует продолжить карьеру в грозненском "Ахмате", где выступает другой казахстанский форвард — Максим Самородов.

В карьере Кенжебека значатся словацкий "Кошице", кипрский "Акритас Хлоракас", а также казахстанские клубы "Женис", "Мактаарал" и "Кайрат".

