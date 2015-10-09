Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Россия
Сегодня 17:52
 

Галымжан Кенжебек решил продолжить карьеру в РПЛ - источник

Галымжан Кенжебек решил продолжить карьеру в РПЛ - источник Галымжан Кенжебек. ©Маржан Куандыков

Казахстанский вингер Галымжан Кенжебек близок к переходу в российскую премьер-лигу (РПЛ), передают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Ермухамеда Маулена.

Воссоединение с Самородовым

Как сообщает источник, 22-летний нападающий перешёл в грозненский "Ахмат".

Теперь Кенжебек будет выступать под руководством Станислава Черчесова — бывшего главного тренера сборной Казахстана. Примечательно, что в составе "Ахмата" уже играет ещё один казахстанский футболист — Максим Самородов. Таким образом, в ближайшее время в чеченском клубе будут выступать сразу два представителя Казахстана.

Не вернётся в Европу?

Ранее сообщалось, что у Кенжебека было несколько предложений из европейских чемпионатов, где он уже успел получить опыт. В августе 2024 года воспитанник алматинского "Кайрата" покинул клуб на правах свободного агента и перебрался в кипрский "Акритас Хлоракас". Спустя полгода он продолжил карьеру в словацком "Кошице".

Летом текущего года Галымжан вернулся в КПЛ, подписав контракт с "Елимаем". В составе семейского клуба он стал одним из лидеров атакующей линии и помог команде занять четвёртое место в чемпионате, что обеспечило участие в квалификации Лиги конференций.

Статистика и стоимость

На клубном уровне футболист также демонстрировал высокую результативность. В текущем сезоне Казахстанской Премьер-лиги он провёл 11 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Галымжана Кенжебека оценивается в 600 тысяч евро (более 363 миллионов тенге).

Семикратный чемпион вышел на Кенжебека: пытается отговорить от трансфера в Европу

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

