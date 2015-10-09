Галымжан Кенжебек решил продолжить карьеру в РПЛ - источник

Казахстанский вингер Галымжан Кенжебек близок к переходу в российскую премьер-лигу (РПЛ), передают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Ермухамеда Маулена.

Воссоединение с Самородовым

Как сообщает источник, 22-летний нападающий перешёл в грозненский "Ахмат".

Теперь Кенжебек будет выступать под руководством Станислава Черчесова — бывшего главного тренера сборной Казахстана. Примечательно, что в составе "Ахмата" уже играет ещё один казахстанский футболист — Максим Самородов. Таким образом, в ближайшее время в чеченском клубе будут выступать сразу два представителя Казахстана.

Не вернётся в Европу?

Ранее сообщалось, что у Кенжебека было несколько предложений из европейских чемпионатов, где он уже успел получить опыт. В августе 2024 года воспитанник алматинского "Кайрата" покинул клуб на правах свободного агента и перебрался в кипрский "Акритас Хлоракас". Спустя полгода он продолжил карьеру в словацком "Кошице".

Летом текущего года Галымжан вернулся в КПЛ, подписав контракт с "Елимаем". В составе семейского клуба он стал одним из лидеров атакующей линии и помог команде занять четвёртое место в чемпионате, что обеспечило участие в квалификации Лиги конференций.

Статистика и стоимость

На клубном уровне футболист также демонстрировал высокую результативность. В текущем сезоне Казахстанской Премьер-лиги он провёл 11 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Галымжана Кенжебека оценивается в 600 тысяч евро (более 363 миллионов тенге).

