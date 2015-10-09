В России отреагировали на "трансфер" Кенжебека в РПЛ

В российском футбольном сообществе отреагировали на информацию о возможном трансфере казахстанского вингера Галымжана Кенжебека в грозненский "Ахмат", передают Vesti.kz.

В структуре чеченского клуба призвали с осторожностью относиться к появившимся публикациям и не делать преждевременных выводов.

"О приезде Кенжебека пишут практически те же люди, что „отправляли“ в команду Кузяева. Я бы не стал так легко доверять публикуемой информации", — заявил источник, близкий к клубу, в комментарии ASnews.kz.

Ранее сообщалось о том, что 22-летний футболист может продолжить карьеру в команде Станислава Черчесова, которая на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

При этом отмечается, что у "Ахмата" уже достаточно широкий выбор исполнителей на флангах атаки. В заявке клуба числятся Брайан Мансилья, Лечи Садулаев, Абакар Гаджиев, Рифат Жемалетдинов, Эгаш Касинтура и казахстанец Максим Самородов. Кроме того, в основную обойму был переведён 21-летний воспитанник клуба Магомед Якуев.

Галымжан Кенжебек в минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги провёл 11 матчей, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро (более 363 миллионов тенге).

