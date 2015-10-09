Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Россия
В пять раз больше, чем в "Елимае". Стало известно о зарплате Кенжебека в новом клубе

Стали известны подробности финансового соглашения вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека с новой командой, передают Vesti.kz.

"Лучший полузащитник страны по итогам этого года действительно согласовал все условия контракта с командой Станислава Черчесова, однако сам договор на данный момент еще не подписан. По моей информации, в грозненском клубе Годи (Галымжан Кенжебек - Vesti.kz) будет получать зарплату в пять раз больше, чем в "Елимае". В трансферах может произойти всё что угодно, но, похоже, эту ситуацию уже стоит принять и пожелать Годи дальнейшего прогресса и успешного продолжения карьеры в РПЛ", — пишет журналист Эльдар Аманбаев.

В минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) Кенжебек провёл за "Елимай" 11 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи, став одним из лидеров команды.

Ранее стало известно, что Кенжебек решил продолжить карьеру в грозненском "Ахмате", где выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов, а команду возглавляется экс-тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Семикратный чемпион вышел на Кенжебека: пытается отговорить от трансфера в Европу

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

