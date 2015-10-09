В пять раз больше, чем в "Елимае". Стало известно о зарплате Кенжебека в новом клубе

Стали известны подробности финансового соглашения вингера сборной Казахстана Галымжана Кенжебека с новой командой, передают Vesti.kz.

"Лучший полузащитник страны по итогам этого года действительно согласовал все условия контракта с командой Станислава Черчесова, однако сам договор на данный момент еще не подписан. По моей информации, в грозненском клубе Годи (Галымжан Кенжебек - Vesti.kz) будет получать зарплату в пять раз больше, чем в "Елимае". В трансферах может произойти всё что угодно, но, похоже, эту ситуацию уже стоит принять и пожелать Годи дальнейшего прогресса и успешного продолжения карьеры в РПЛ", — пишет журналист Эльдар Аманбаев.

В минувшем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) Кенжебек провёл за "Елимай" 11 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи, став одним из лидеров команды.

Ранее стало известно, что Кенжебек решил продолжить карьеру в грозненском "Ахмате", где выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов, а команду возглавляется экс-тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Семикратный чемпион вышел на Кенжебека: пытается отговорить от трансфера в Европу

