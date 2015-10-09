Ямаль и компания: объявлена сборная мира-2025

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила символическую сборную мира по итогам 2025 года, передают Vesti.kz.

Список лучших игроков планеты был опубликован на официальном сайте организации и объединил ведущих звезд европейского футбола, представляющих топ-клубы.

В воротах сборной оказался итальянец Джанлуиджи Доннарумма, защищающий цвета "Манчестер Сити". Линию обороны сформировали сразу три футболиста "Пари Сен-Жермен" — португалец Нуну Мендеш, эквадорец Вильям Пачо и марокканец Ашраф Хакими, что подчеркивает доминирование парижан в уходящем году.

В центре поля IFFHS выделила португальца Витинью из ПСЖ, а также дуэт "Барселоны" — испанцев Педри Гонсалеса и Ламина Ямаля, который продолжает закрепляться в статусе одного из главных молодых талантов мирового футбола.

Атакующую линию символической сборной составили настоящие суперзвезды: норвежец Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), англичанин Харри Кейн ("Бавария"), а также французы Усман Дембеле (ПСЖ) и Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид),

Отметим, что ранее IFFHS также подвела итоги тренерского года. Лучшим клубным наставником 2025 года был признан Луис Энрике, приведший ПСЖ к успешному сезону, а звание лучшего тренера сборных получил Луис де ла Фуэнте, возглавляющий национальную команду Испании.

