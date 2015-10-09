ФИФА приняла решение по сборной России: оно может стать историческим

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков обнародовал официальный ответ Международной федерации футбола (ФИФА), касающийся спорного авторства гола в товарищеском матче против Германии (2:2), который состоялся в 2005 году, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Соответствующий фрагмент письма из ФИФА от 2 декабря 2025 года Кержаков опубликовал в своём Telegram-канале, подчеркнув, что делится ключевой частью документа по многочисленным просьбам болельщиков.

Ответ ФИФА

"По многочисленным просьбам публикую самую основную и важную часть письма из ФИФА от 02.12.2025г. (в переводе на русский). "Проверив опубликованные и консолидированные данные в онлайн-источниках, мы видим, что фактическое право на гол действительно принадлежит А. Кержакову. В случае подобных запросов мы рекомендуем А. Кержакову в первую очередь обращаться в Российский футбольный союз (РФС) для проведения необходимых проверок, касающихся товарищеских матчей, поскольку именно в РФС хранится информация о проведении своих собственных игр", — написано в сообщении Кержакова.

Спорный гол и рекорд сборной

Речь идёт о мяче, который долгое время приписывался Андрею Аршавину, однако теперь ФИФА фактически признала, что автором гола был именно Кержаков. В случае официального пересмотра статистики это событие может повлиять на список лучших бомбардиров национальной команды.

Возможные последствия

На данный момент рекорд по количеству голов за сборную России принадлежит Артёму Дзюбе — 31 мяч. У Александра Кержакова числится 30 голов, и переписывание результата матча с Германией может лишить Дзюбу статуса единоличного рекордсмена.

Контекст

Напомним, что с 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА и проводит исключительно товарищеские встречи.

