Со счётом 1:3 завершился матч сборной Узбекистана против России

Сегодня, 21 декабря, мужская сборная Узбекистана по футзалу провела второй товарищеский матч с командой России. Встреча прошла в Спорткомплексе Бухарского университета и завершилась победой гостей — 3:1, передают Vesti.kz.

Ход игры и голы

Первый тайм остался без голов, но во второй половине хозяева паркета открыли счёт на 28-й минуте. Уже через две минуты капитан сборной России Артём Ниязов сравнял счёт, а за три минуты до финального свистка вывел команду вперёд. Окончательный результат — 3:1 — установил Кирилл Щурок.

Первая встреча

Первый товарищеский матч между сборными прошёл 19 декабря и завершился победой узбекской команды со счётом 3:2. Таким образом, серия из двух игр закончилась с одной победой у каждой сборной.

