Чемпион Казахстана за 106 миллионов выбрал новый клуб в КПЛ

Казахстанский вингер Батырхан Тажибай продолжит карьеру в кызылординском "Кайсаре". 24-летний футболист близок к переходу из кокшетауского "Окжетпеса", где провёл минувший сезон, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

По информации источника, ключевую роль в возможном трансфере сыграл главный тренер "волков" Андрей Ферапонтов, хорошо знакомый с игроком по совместной работе ранее. Специалист лично заинтересован в усилении флангов атаки за счёт Тажибая.

Батырхан является воспитанником шымкентского футбола и большую часть своей профессиональной карьеры провёл в "Ордабасы". В составе родного клуба он добился главных трофеев: стал чемпионом Казахстана в 2023 году, а годом ранее выиграл Кубок страны.

Весной прошлого года вингер сменил команду и перешёл в "Окжетпес", где в прошедшем сезоне сыграл 26 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Батырхана Тажибая оценивается в 175 тысяч евро, что составляет порядка 106 миллионов тенге.

Калмурза собрался в Европу и выбрал топ-клуб

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!