Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Вчера 22:36
 

Чемпион Казахстана за 106 миллионов выбрал новый клуб в КПЛ

  Комментарии

Поделиться
Чемпион Казахстана за 106 миллионов выбрал новый клуб в КПЛ ©Depositphotos

Казахстанский вингер Батырхан Тажибай продолжит карьеру в кызылординском "Кайсаре". 24-летний футболист близок к переходу из кокшетауского "Окжетпеса", где провёл минувший сезон, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Поделиться

Казахстанский вингер Батырхан Тажибай продолжит карьеру в кызылординском "Кайсаре". 24-летний футболист близок к переходу из кокшетауского "Окжетпеса", где провёл минувший сезон, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

По информации источника, ключевую роль в возможном трансфере сыграл главный тренер "волков" Андрей Ферапонтов, хорошо знакомый с игроком по совместной работе ранее. Специалист лично заинтересован в усилении флангов атаки за счёт Тажибая.

Батырхан является воспитанником шымкентского футбола и большую часть своей профессиональной карьеры провёл в "Ордабасы". В составе родного клуба он добился главных трофеев: стал чемпионом Казахстана в 2023 году, а годом ранее выиграл Кубок страны.

Весной прошлого года вингер сменил команду и перешёл в "Окжетпес", где в прошедшем сезоне сыграл 26 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Батырхана Тажибая оценивается в 175 тысяч евро, что составляет порядка 106 миллионов тенге.

Калмурза собрался в Европу и выбрал топ-клуб

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Суперкубок Италии 2025/26   •   Саудовская Аравия   •   Финал, мужчины
23 декабря 00:00   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Болонья
Болонья
(Болонья)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Болонья
Проголосовало 63 человек

Реклама

Живи спортом!