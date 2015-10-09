Дубль воспитанника "Кайрата" принёс победу испанскому клубу

17-летний казахстанский полузащитник "Леванте" (U-19) Алдияр Нургали оформил дубль в выездном матче чемпионата Испании против "Эльче" (U-19), передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу "Леванте" (U-19). Нургали отличился на 18-й и 67-й минутах. В составе хозяев один мяч забил Хосе Дура Касильяс (30-я минута).

Алдияр Нургали является воспитанником алматинского "Кайрата". В начале 2023 года он решил попробовать свои силы в испанском футболе.

Отметим, что Нургали в составе юношеской сборной Казахстана пробился в элитный квалификационный раунд чемпионата Европы-2026. В решающем этапе турнира казахстанцам предстоят матчи против Украины, Румынии и Северной Ирландии.

