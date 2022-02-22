"Кайрат" подпишет нового вратаря перед матчами Лиги чемпионов

АФК "Кайрат" готовит два трансфера в зимнее окно, которые усилят состав перед матчами плей-офф Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алматинский клуб намерен побороться за выход в "Финал четырёх" Лиги чемпионов, в связи с этим "Кайрат" вышел на бразильский рынок игроков. Руководство клуба уже договорилось о подписании новичков, однако на данный момент их имена неизвестны. Но, один из них вратарь, а другой - универсал.

"Кайрат" подписывает вратаря в связи с ограниченным функционалом нынешнего голкипера Жоао Пауло, который не слишком эффективен при подключениях в атаку.

Что касается позиции универсала - потенциальный новичок из Бразилии заменит недавно ушедшего из клуба игрока сборной Аргентины Кевина Ариетту.

В 1/4 финала Лиги чемпионов "Кайрату" будет противостоять испанская "Картахена". Интересно, что "Кайрат" в прошлом розыгрыше турнира играл как раз с "Картахеной": алматинцы обыграли испанский клуб в полуфинале турнира - 3:2.

Матчи 1/4 финала еврокубков намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!