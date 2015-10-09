"Ливерпуль" нашёл наследника ван Дейка

Центральный защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщают Vesti.kz.

По информации TEAMtalk, 26-летний итальянец входит в сферу интересов "Ливерпуля". В английском клубе видят Бастони долгосрочной заменой своему нынешнему капитану 34-летнему Вирджилу ван Дейку. Универсальность, левоногость и умение начинать атаки делают игрока "Интера" идеальным кандидатом для перестройки обороны мерсисайдцев.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов выложить за итальянца более 100 миллионов евро. Однако "Интер" не спешит расставаться с одним из своих ключевых игроков. Помешать возможному переходу может действующий контракт Бастони, рассчитанный до 30 июня 2028 года, с окладом около 5,5 миллиона евро в год.

Бастони перешёл в "Интер" в 2017 году из "Аталанты" за 31 миллион евро. В нынешнем сезоне на клубном уровне он отметился одним голом и тремя результативными передачами в 12 матчах.

В составе сборной Италии Бастони выиграл Евро-2020. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 80 миллионов евро.

