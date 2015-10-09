Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 12:00
 

"Ливерпуль" нашёл наследника ван Дейка

  Комментарии

Поделиться
"Ливерпуль" нашёл наследника ван Дейка Вирджил ван Дейк. Фото: ©depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Центральный защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Центральный защитник миланского "Интера" Алессандро Бастони может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщают Vesti.kz.

По информации TEAMtalk, 26-летний итальянец входит в сферу интересов "Ливерпуля". В английском клубе видят Бастони долгосрочной заменой своему нынешнему капитану 34-летнему Вирджилу ван Дейку. Универсальность, левоногость и умение начинать атаки делают игрока "Интера" идеальным кандидатом для перестройки обороны мерсисайдцев.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов выложить за итальянца более 100 миллионов евро. Однако "Интер" не спешит расставаться с одним из своих ключевых игроков. Помешать возможному переходу может действующий контракт Бастони, рассчитанный до 30 июня 2028 года, с окладом около 5,5 миллиона евро в год.


Бастони перешёл в "Интер" в 2017 году из "Аталанты" за 31 миллион евро. В нынешнем сезоне на клубном уровне он отметился одним голом и тремя результативными передачами в 12 матчах.

В составе сборной Италии Бастони выиграл Евро-2020. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Бильбао   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 декабря 01:00   •   не начат
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
- : -
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Атлетик
Ничья
Эспаньол
Проголосовало 32 человек

Реклама

Живи спортом!