Новый Мбаппе? "Реал" и ПСЖ начали охоту за 18-летней звездой

Мадридский "Реал" и "Пари Сен-Жермен" включились в борьбу за одного из самых ярких молодых талантов Франции – 18-летнего полузащитника Айюба Буадди, выступающего за "Лилль", передают Vesti.kz.

"Лилль" выставил жесткий ценник на свою звезду

По информации Defensa Central, интерес к хавбеку проявляют сразу несколько европейских топ-клубов, однако именно гранды из Испании и Франции на данный момент считаются главными претендентами на игрока.

Буадди уже закрепился в основе "Лилля" и, несмотря на возраст, демонстрирует зрелую и уверенную игру. Полузащитник выделяется физической мощью, умением контролировать центр поля и грамотно читать игру.

Он регулярно получает игровое время в Лиге 1, а также набирается опыта в еврокубках, что только подогревает интерес к его персоне.

Дополнительным фактором становится контракт футболиста: Буадди недавно продлил соглашение с "Лиллем" до 2029 года. Французский клуб не намерен расставаться с игроком на льготных условиях и, по данным источников, готов начать переговоры только при сумме, значительно превышающей 40 миллионов евро.

При чем тут Мбаппе?

Во Франции Айюба всё чаще называют новой звездой – по аналогии с Килианом Мбаппе, хотя их игровые профили принципиально различаются.

Буадди – это не атакующий форвард, а центральный полузащитник, способный доминировать в середине поля и задавать темп игре.

Стоит отметить, что Мбаппе провёл в ПСЖ семь лет – с лета 2017 года до июня 2024-го. Сначала он пришёл из "Монако" на правах аренды, а затем стал полноценным игроком парижан. За этот период Мбаппе отыграл семь сезонов и стал одной из главных фигур в истории клуба.

В составе команды форвард собрал внушительную коллекцию трофеев: шесть раз выигрывал Лигу 1, четыре Кубка Франции, три Суперкубка страны и два Кубка французской лиги.

Он также стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 256 голов, неоднократно признавался лучшим игроком и лучшим снайпером чемпионата Франции и дошёл с командой до финала Лиги чемпионов.

Летом прошлого года Мбаппе официально перешёл в "Реал" в статусе свободного агента после завершения контракта с ПСЖ. И уже в первом сезоне в Испании он успел громко заявить о себе: выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА, отметившись голами в обоих финалах.

Ранее Килиан Мбаппе повторил рекорд Криштиану Роналду по количеству голов за календарный год – 59 мячей.

