Назван лучший футболист планеты. Холанд - 2-й, а Мбаппе только 5-й

Британский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг 100 лучших игроков мира. Список был составлен по итогам опроса журналистов, аналитиков и футбольных экспертов, передают Vesti.kz.

Первое место занял Ламин Ямаль из "Барселоны". В первую тройку также вошли Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и Харри Кейн ("Бавария").

Топ-10 по версии FourFourTwo

1. Ламин Ямаль ("Барселона")

2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

3. Харри Кейн ("Бавария")

4. Усман Дембеле (ПСЖ)

5. Килиан Мбаппе ("Реал")

6. Рафинья Диас ("Барселона")

7. Педри ("Барселона")

8. Хвича Кварацхелия (ПСЖ)

9. Нуну Мендеш (ПСЖ)

10. Букайо Сака ("Арсенал")

