Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Вчера 23:23
 

Назван лучший футболист планеты. Холанд - 2-й, а Мбаппе только 5-й

  Комментарии

Поделиться
Назван лучший футболист планеты. Холанд - 2-й, а Мбаппе только 5-й ©Depositphotos/Musiu0

Британский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг 100 лучших игроков мира. Список был составлен по итогам опроса журналистов, аналитиков и футбольных экспертов, передают Vesti.kz.

Поделиться

Британский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг 100 лучших игроков мира. Список был составлен по итогам опроса журналистов, аналитиков и футбольных экспертов, передают Vesti.kz.

Первое место занял Ламин Ямаль из "Барселоны". В первую тройку также вошли Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и Харри Кейн ("Бавария").

Топ-10 по версии FourFourTwo

1. Ламин Ямаль ("Барселона")
2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
3. Харри Кейн ("Бавария")
4. Усман Дембеле (ПСЖ)
5. Килиан Мбаппе ("Реал")
6. Рафинья Диас ("Барселона")
7. Педри ("Барселона")
8. Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
9. Нуну Мендеш (ПСЖ)
10. Букайо Сака ("Арсенал")

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Вильярреал   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:15   •   не начат
Вильярреал
Вильярреал
(Вильярреал)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Вильярреал
Ничья
Барселона
Проголосовало 336 человек

Реклама

Живи спортом!