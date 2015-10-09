Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 14:25
 

Мбаппе сотворил историю и "обратился" к Роналду

  Комментарии

Мбаппе сотворил историю и "обратился" к Роналду Криштиану Роналду. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Лидер "Реала" Килиан Мбаппе повторил рекорд легенды клуба Криштиану Роналду по голам за сливочных за календарный год. В игре с "Севильей" (2:0) француз отметился точным ударом с пенальти, передают Vesti.kz.

Продолжение
Этот гол стал 59-м для Мбаппе за "Реал" в 2025 году, и он повторил достижение Роналду, который забил за мадридцев столько же в 2013-м. Реализовав пенальти, он отпраздновал гол в стиле португальца, а позже подписал это фото как "Верь в свои мечты", отметив Криштиану с эмодзи GOAT (величайший всех времён).


Криштиану отреагировал поддерживающими эмодзи в комментариях под постом Мбаппе.

Это был последний матч "Реала" в 2025 году, поэтому у Килиана нет шансов улучшить это достижение в 2025-м.

Добавим, что в детстве Мбаппе подражал именно Роналду. Он открыто заявлял, что Криштиану - его кумир.

"Реал" обыграл "Севилью" и сократил отставание от "Барселоны" до минимума

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 17 14 1 2 49-20 43
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 17 10 4 3 30-16 34
5 Эспаньол 16 9 3 4 20-16 30
6 Бетис 16 6 7 3 25-19 25
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 17 7 2 8 15-22 23
9 Хетафе 16 6 2 8 13-18 20
10 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
11 Эльче 16 4 7 5 19-20 19
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 16 4 6 6 13-16 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 16 3 6 7 15-30 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Вильярреал   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:15   •   не начат
Вильярреал
Вильярреал
(Вильярреал)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Вильярреал
Ничья
Барселона
Проголосовало 455 человек

