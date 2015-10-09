Мбаппе сотворил историю и "обратился" к Роналду

Лидер "Реала" Килиан Мбаппе повторил рекорд легенды клуба Криштиану Роналду по голам за сливочных за календарный год. В игре с "Севильей" (2:0) француз отметился точным ударом с пенальти, передают Vesti.kz.

Этот гол стал 59-м для Мбаппе за "Реал" в 2025 году, и он повторил достижение Роналду, который забил за мадридцев столько же в 2013-м. Реализовав пенальти, он отпраздновал гол в стиле португальца, а позже подписал это фото как "Верь в свои мечты", отметив Криштиану с эмодзи GOAT (величайший всех времён).

Криштиану отреагировал поддерживающими эмодзи в комментариях под постом Мбаппе.

Это был последний матч "Реала" в 2025 году, поэтому у Килиана нет шансов улучшить это достижение в 2025-м.

Добавим, что в детстве Мбаппе подражал именно Роналду. Он открыто заявлял, что Криштиану - его кумир.

